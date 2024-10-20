Komşudan ders: Mermilerin İsrail’e gitmesine izin vermediler

Yunanistan'ın Pire Limanı'ndaki COSCO Liman İşçileri Sendikası (ENEDEP), önceki gece geç saatlerde üyelerini ve bölgedeki sendikaları, İsrail'e mermi taşıyan bir konteynerin bu ülkeye gönderilmek üzere limana varacağı konusunda uyardı.

Bunun üzerine liman işçileri ve yerel sendikalar derhal limanı bloke ettiler ve konteynerin "Marla BULL" gemisine girmesine izin vermediler. Sendikalar ve işçiler, bölgedeki işçilere limana gelmeleri ve suçu durdurmaları için açık çağrıda bulunarak, "Liman işçileri açıkça ifade ediyor, ellerimizi halkların kanıyla lekelemeyeceğiz" dediler. İşçilerin eylemi bütün gece sürdü. İşçilerin ablukası neticesinde gemi İsrail'e boş olarak hareket etti.