Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi: 11 ilde evine giremeyen depremzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Fotoğraf: AA

TARİH VERDİ

Kurum, "6 Şubat depreminin üzerinden 3 ay geçtikten sonra 180 bin konutun inşa sürecini başlattık. 45-50 gün sonra temeller atmaya başladık. Yıl sonuna kadar teslim edilen yapı sayısını 200 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 sonuna kadar 11 ilde evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Şu an 153 bin işçi kardeşimiz şantiyelerde çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar ne söz verdiysek hepsini tuttuk. Burada da afetzede kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutacağız." dedi.

"TESLİM SAYISI 116 BİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK"

Bu ay Hatay'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bir anahtar teslim töreni yapılacağından söz eden Kurum,"Böylelikle teslim edilen yapı sayısını yaklaşık 15 bin daha artırarak toplamda 116 binin üzerine çıkarmış olacağız. Burada 11 ilimizin tamamını kapsayan bir anahtar teslim töreni yapacağız. Deprem bölgesinde yavaş giden bir şey yok. Muhalefet, bölgede işlerin yolunda gittiğini düşündüğü için 'Bu sürece nasıl takoz olabilirim?' bakış açısıyla bu söylemlerde bulunuyor. Önce bir dönüp aynaya bakmaları gerekir. Seçim zamanı deprem bölgesinde birçok söz verip, 'Biz bu konutları gerekirse bedava yapacağız' dedikleri yerde maalesef bir cami restorasyonunu bile yapamadılar. Biz deprem bölgesinde siyaset yapılsın istemiyoruz. Her ildeki kardeşimiz bizim için eşittir. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. 2025 yılı sonu geldiğinde muhalefet de o söylediği sözlerden dolayı mahcup olacaktır. Onları mahcup edeceğiz, bugüne kadar ettiğimiz gibi." ifadelerini kullandı.