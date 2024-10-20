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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi: 11 ilde evine giremeyen depremzede kalmayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Turkuvaz Medya Ankara Bürosu'nun geleneksel kahvaltılı sohbet toplantısına katıldı. Bakan Kurum, toplantıda deprem bölgesindeki son durum hakkında bilgi verdi. Kurum, 2025 yılına kadar 11 ilde evine girmeyen hiçbir depremzede kalmaması için çalıştıklarını söyledi. Kurum, muhalefet belediyelerine de destek vermeye hazır olduklarını, projelerin menfaatler doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, Depozito Bilgi Sistemi Projesi'nin 2025'te Sakarya'da başlayıp, 2026'da tüm Türkiye'de uygulanacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi :20 Ekim 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :20 Ekim 2024 , 07:04
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi: 11 ilde evine giremeyen depremzede kalmayacak

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Turkuvaz Medya Ankara Bürosu'nun geleneksel kahvaltılı sohbet toplantısına katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalardan Depozito Bilgi Sistemi Projesi'ne kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"HER DOĞRU PROJENİN YANINDAYIZ"
Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yüksel ve Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Kurum, muhalefet belediyelerine de seslenerek, "Milletimizin menfaatleri doğrultusunda her doğru projenin yanında olacağız" mesajı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Fotoğraf: AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Fotoğraf: AA

TARİH VERDİ
Kurum, "6 Şubat depreminin üzerinden 3 ay geçtikten sonra 180 bin konutun inşa sürecini başlattık. 45-50 gün sonra temeller atmaya başladık. Yıl sonuna kadar teslim edilen yapı sayısını 200 bine çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 sonuna kadar 11 ilde evine girmeyen hiçbir depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Şu an 153 bin işçi kardeşimiz şantiyelerde çalışıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar ne söz verdiysek hepsini tuttuk. Burada da afetzede kardeşlerimize verdiğimiz sözü tutacağız." dedi.

"TESLİM SAYISI 116 BİNİN ÜZERİNE ÇIKACAK"
Bu ay Hatay'da Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bir anahtar teslim töreni yapılacağından söz eden Kurum,"Böylelikle teslim edilen yapı sayısını yaklaşık 15 bin daha artırarak toplamda 116 binin üzerine çıkarmış olacağız. Burada 11 ilimizin tamamını kapsayan bir anahtar teslim töreni yapacağız. Deprem bölgesinde yavaş giden bir şey yok. Muhalefet, bölgede işlerin yolunda gittiğini düşündüğü için 'Bu sürece nasıl takoz olabilirim?' bakış açısıyla bu söylemlerde bulunuyor. Önce bir dönüp aynaya bakmaları gerekir. Seçim zamanı deprem bölgesinde birçok söz verip, 'Biz bu konutları gerekirse bedava yapacağız' dedikleri yerde maalesef bir cami restorasyonunu bile yapamadılar. Biz deprem bölgesinde siyaset yapılsın istemiyoruz. Her ildeki kardeşimiz bizim için eşittir. Milletimize verdiğimiz sözleri tutmaya devam edeceğiz. 2025 yılı sonu geldiğinde muhalefet de o söylediği sözlerden dolayı mahcup olacaktır. Onları mahcup edeceğiz, bugüne kadar ettiğimiz gibi." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Fotoğraf: AAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum. Fotoğraf: AA

"AYRIM YAPMIYORUZ"
Kurum, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Muhalefet belediyesi, iktidar belediyesi diye bir ayrım yapmıyoruz. Milletimizin menfaatleri doğrultusunda, her doğru projenin yanında olacağımızı tüm belediye başkanlarımıza da ifade ediyoruz. Bakanlık olarak taleplerini dinliyoruz, hızlı bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Şu aşamada Ankara ve İstanbul'un bizden bir personel talebi bulunmamaktadır. Belediyelerin kentsel dönüşüm anlamında yapacağı her projeye destek vereceğimizi kendilerine iletiyoruz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarih verdi: 11 ilde evine giremeyen depremzede kalmayacak

Deprem konutları. (Fotoğraf:AA)Deprem konutları. (Fotoğraf:AA)


İzmir'de 'Bir proje ortaya koyalım, körfezi temizleyelim' dedik. Kendisi de (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay) 'Biz varız' dedi. Sonra eylem planı ortaya koyduk. Orayı şerhli imzaladı. 'Sorumluluk bende değil' şeklinde bir madde de yazmış. 'Bütün sorumluluk bize yükleniyor' demeye getirdiler. Yerel yönetim sizseniz, elbette arıtma tesisini, dere ıslahını siz yapacaksınız. Orada her gün tonlarca çamuru denize basmayacaksınız.


TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 437 bin konutun inşası teslim edilmiş durumda. Şu an hâlâ fiilen 250 bin konutun yapımı devam ediyor. Daha önce açıkladığımız 50 bin, 100 bin, 250 bin adetlik sosyal konut projeleri vardı. Deprem bölgesi sebebiyle ötelemek zorunda kaldığımız konutların tüm ihalelerini de 2025 yılının 6. ayına kadar gerçekleştireceğiz. Bunlara müteakip de yeni sosyal konut projesini yakında milletimize müjdeleyeceğiz.

Deprem konutları. (Fotoğraf:AA)Deprem konutları. (Fotoğraf:AA)


Depozito Bilgi Sistemi Projesi'yle ilgili ilk etabı tamamlamıştık. Darphane ile birlikte çalıştık. Bütün ürünler depozitolu ürün logosu ve barkotlu şekilde üretiliyor. Proje kapsamında ilk pilot ili Sakarya seçiyoruz. 2025 yılında bu projenin ilk uygulanacağı il Sakarya olacak. 2026 itibarıyla tüm Türkiye'de uygulamanın hayata geçmesini hedefliyoruz.

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