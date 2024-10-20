İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Bisiklet Yarışı' ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlik provaları kapsamında bu sabah bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Bisiklet yarışı dolayısıyla bu sabah saat 06.00'dan 14.00'e kadar trafiğe kapanan yollar şöyle sıralandı:

Küçüksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Körfez Caddesi, Mehmet Ali Birand Caddesi, Okul Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi, Orhan Veli Kanık Caddesi, Nazım Sokak, Hekimbaşı Çiftlik Caddesi, Göksu Caddesi, Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Çengeldere Caddesi, Polonezköy Yolu, Seyri Caddesi, Ayazma Caddesi, Trabzon Caddesi, Seniye İsmail Hanım Caddesi, Meraşal Mustafa Kemal Caddesi, Meftun Caddesi, Şehit Levent Birgen Caddesi, Şehit Mehmet Ali Şener Caddesi, Riva Caddesi, Paşabahçe Polonezköy Yolu, Yeni Riva Yolu, Kavacık Kavşak, Mihrişah Valide Sultan Caddesi.