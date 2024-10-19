Vural Çelik beklenmedik ölümüyle büyük üzüntü yaşattı

Ünlü oyuncu Vural Çelik'in hayatı, yaşadığı derin travmalar ve beklenmedik ölümüyle yürekleri dağladı. 51 yaşında hayata veda eden Çelik, bir röportajında "Her zaman öfkeliyim, 2005'te öldü zaten" diyerek şunları dile getirmişti;

'BABA OLMAKTAN KORKUYORUM'

"Baba olmayı istemekle beraber bundan korkuyorum. Belleğime o kadar işlemiş bir acı ve kader var ki... Yanlış bir seçim yapıp, çocuğumun ayrı anne baba ile büyümesinden korkuyorum. Gözleri görmeyen bir kadın büyüttü bizi. O kadın ne başkasıyla evlendi, ne başka erkek girdi hayatına, hayatını bize adadı. Ayakkabısı delik diye içine poşet giydiğini bilirim fabrikaya giderken. Gençliğinde, fabrikada çalıştığı dönemde gözleri rahatsızlanmış. Şu an sokakta tek başına yürüyemeyecek kadar ileri."