2024 Muhtarlar Günü ne zaman? 19 Ekim ne günü? Muhtarlar gününe özel tebrik mesajları, alıntılar, sözler...

(Takvim Foto Arşiv)
🔴Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.
⚪Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutluyorum.
🔴Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.
⚪Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum.
🔴Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlar Günü Kutlu Olsun.
(Takvim Foto Arşiv)
⚪Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler.
🔴Bu millete hizmet için şehit düşen muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, halen görevi başında bulunan kıymetli muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü" nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu günler temenni ediyorum.
⚪1829 yılında kurulan muhtarlık müessesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisidir. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar başarı ve esenlikler dilerim...
🔴Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü`nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.
⚪Her biri milletimizin birer ferdi olan ve demokrasinin bir gereği olarak bizzat vatandaşlar tarafından seçilen muhtarlarımız, görev yaptıkları köylerdeki ve mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi yolunda önemli birer hizmet noktasıdır. Muhtarlarımız, köylerde, mahallelerde gören gözümüz, duyan kulağımız, elimiz ve ayağımızdır.