2024 Muhtarlar Günü ne zaman? 19 Ekim ne günü? Muhtarlar gününe özel tebrik mesajları, alıntılar, sözler...

(Takvim Foto Arşiv)

🔴Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

⚪Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutluyorum.

🔴Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.

⚪Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum.

🔴Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlar Günü Kutlu Olsun.