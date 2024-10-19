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2024 Muhtarlar Günü ne zaman? 19 Ekim ne günü? Muhtarlar gününe özel tebrik mesajları, alıntılar, sözler...

Muhtarların emeklerini takdir etmek için her yıl 19 Ekim tarihinde kutlanan Muhtarlar Günü'ne özel anlamlı mesajları ve sözleri bir araya getirdik. İşte Muhtarlar Günü'nde kullanabileceğiniz birbirinden güzel tebrik mesajları, sözler ve alıntılar…

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:14 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:14
2024 Muhtarlar Günü ne zaman? 19 Ekim ne günü? Muhtarlar gününe özel tebrik mesajları, alıntılar, sözler...

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Muhtarlar, mahalle ve köylerde halkla iç içe çalışan kişilerdir. Her yıl 19 Ekim'de kutlanan Muhtarlar Günü, onların hizmetlerine teşekkür etmek için özel bir fırsat sağlar. Bu anlamlı günde muhtarlara minnet ve saygı göstermek için güzel mesajlar ve sözler sıklıkla araştırılıyor. İşte 2024 Muhtarlar Günü için en güzel alıntılar, sözler ve mesajlar...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 Muhtarlar günü ne zaman?

"Muhtarlar günü ne zaman?" sorusu merak ediliyor. 19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" ilan edilmesine ilişkin genelge, Resmi Gazete'nin 2015 yılında mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Genelgede, şunlar kaydedildi:

"Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla 19 Ekim gününün Muhtarlar Günü olarak belirlenmesi uygun görülmüştür. Muhtarlar Günü kapsamında yapılacak etkinlikler, İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde yürütülecektir."

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

2024 MUHTARLAR GÜNÜ MESAJLARI

🔴Devletimiz ve Milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasimizin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum.

⚪Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun.

🔴Mahallelerimiz için özveriyle çalışan, demokrasinin ve yerel yönetimlerin halka hizmetteki ilk yüzü olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyoruz.

⚪Hem milleti, hem devleti temsil gibi önemli bir görevi yürüten tüm mahalle ve köy muhtarlarımızın '19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, selam ve sevgilerimi sunuyorum.

2024 Muhtarlar Günü ne zaman? 19 Ekim ne günü? Muhtarlar gününe özel tebrik mesajları, alıntılar, sözler...

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

🔴Her türlü imkansızlıklara rağmen; kendi mahallesinde, köyünde yaşayan vatandaşlara hizmet götürmeye çalışan tüm muhtarlarımızın muhtarlar günü kutlu olsun.

⚪Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutluyorum.

🔴Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olan halkımızın bizzat seçtiği muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlıklı ve mutlu bir çalışma hayatı diliyorum.

⚪Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü kutluyor, kendilerine sağlık, mutluluk ve görevlerinde başarılar diliyorum.

🔴Dеmоkrаsi zincirinin ilk halkasını oluşturan muhtarlık teşkilatı, yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden, devletimizin her noktadaki kurumsal temsilciliğidir. Muhtarlar Günü Kutlu Olsun.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

⚪Muhtarlarımız, bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler.

🔴Bu millete hizmet için şehit düşen muhtarlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, halen görevi başında bulunan kıymetli muhtarlarımızın "Muhtarlar Günü" nü en içten dileklerimle kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık, esenlik ve huzur dolu günler temenni ediyorum.

⚪1829 yılında kurulan muhtarlık müessesi kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından olup yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden devletimizin her noktadaki kurumsal temsilcisidir. Bu vesile ile tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutlar başarı ve esenlikler dilerim...

🔴Vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü`nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum.

⚪Her biri milletimizin birer ferdi olan ve demokrasinin bir gereği olarak bizzat vatandaşlar tarafından seçilen muhtarlarımız, görev yaptıkları köylerdeki ve mahallelerdeki sorunların çözümü, vatandaşlarımızın talep ve beklentilerinin yerine getirilmesi yolunda önemli birer hizmet noktasıdır. Muhtarlarımız, köylerde, mahallelerde gören gözümüz, duyan kulağımız, elimiz ve ayağımızdır.

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