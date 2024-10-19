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Lübnan tezkeresi Meclis'te! Başkan Erdoğan imzaladı: UNIFIL'de kaç Türk askeri var?

Mehmetçik barış için bir yıl daha Lübnan’da görev yapacak. Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan’da bulunan Türk askerinin görev süresini 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkere Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Lübnan'da 92 Türk askeri bulunuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihli kararına göre oluşturulan, "uluslararası barış gücünde" yaklaşık 50 ülkeden, 10 binden fazla asker görev yapıyor.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:21 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:22
Lübnan tezkeresi Meclis’te! Başkan Erdoğan imzaladı: UNIFIL’de kaç Türk askeri var?

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Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Lübnan tezkeresi TBMM'de!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkerede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 11 Ağustos 2006'da kabul ettiği 1701 sayılı karar ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihli kararıyla 1 yıl için verdiği izin çerçevesinde, Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu UNIFIL'e Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarıyla katkı sağladığı, iznin süresinin son olarak 31 Ekim 2023'ten itibaren 1 yıl uzatıldığı hatırlatıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"UNIFIL'E KATKIMIZIN SÜRDÜRÜLMESİNİN ÖNEM ARZ ETTİĞİ DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"
Türkiye'nin, UNIFIL'e yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği belirtilen tezkerede, "Bu çerçevede Türkiye'nin katkısı gerek BM sistemi içinde gerek bölgesel ve küresel ölçekte gerek kapsamlı sivil-asker işbirliği faaliyetleri vasıtasıyla Lübnan toplumunun her kesimi nezdinde görünürlüğünün artmasına, ayrıca barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine hizmet etmiştir. Bu itibarla UNIFIL'e katkımızın sürdürülmesinin önem arz ettiği değerlendirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türk askeri geçtiğimiz haftalarda Lübnan'a yardım ve tahliye operasyonu gerçekleştirmişti. (AA)Türk askeri geçtiğimiz haftalarda Lübnan'a yardım ve tahliye operasyonu gerçekleştirmişti. (AA)

31 EKİM 2025'E KADAR UZATILACAK
Tezkerede, UNIFIL'in görev süresinin BMGK tarafından 31 Ağustos 2025'e kadar uzatıldığı hatırlatılarak, bu kapsamda Lübnan'la ikili ilişkiler ve bölgedeki çatışma ortamının yol açtığı mevcut güvenlik şartları da göz önünde tutularak BMGK'nin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönündeki kararı uyarınca; hudut, şümul ve miktarı Cumhurbaşkanınca belirlenecek TSK unsurlarının, BMGK ve TBMM kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 31 Ekim 2024'ten itibaren 1 yıl daha UNIFIL'e iştirak etmesi ve bununla ilgili düzenlemelerin Cumhurbaşkanınca yapılması için gereğinin yapılması istendi.

Lübnan tezkeresi Meclis’te! Başkan Erdoğan imzaladı: UNIFIL’de kaç Türk askeri var?

TBMM (AA)TBMM (AA)

TSK, LÜBNAN'DA GÖREVE 2006 YILINDA BAŞLADI
Türk Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü kapsamında görev yapmaya 2006 yılında başladı. Tezkerenin süresi her yıl uzatıldı. Bu kapsamda son tezkere de Genel Kurul'da 6 Ekim 2023'te kabul edilmişti.

Türk askeri geçtiğimiz haftalarda Lübnan'a yardım ve tahliye operasyonu gerçekleştirmişti. (AA)Türk askeri geçtiğimiz haftalarda Lübnan'a yardım ve tahliye operasyonu gerçekleştirmişti. (AA)

TEZKERENİN SÜRESİ 31 EKİM'DE DOLUYOR
O tezkerede, Türkiye'nin katkısının Lübnan'da barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikanın sürdürülmesini sağladığı vurgulanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan Lübnan Tezkeresi, genel kurulda görüşülecek. Tezkerenin süresi 31 Ekim'de doluyor.

TÜRKİYE'DEN 92 ASKER BULUNUYOR
Lübnan'da 92 Türk askeri bulunuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 11 Ağustos 2006 tarihli kararına göre oluşturulan, "uluslararası barış gücünde" yaklaşık 50 ülkeden, 10 binden fazla asker görev yapıyor.

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