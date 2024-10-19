Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan bölgesel savaş uyarısı: İsrail İran'ı savaşın içine çekmeye çalışıyor | Erakçi'den "hazırız" mesajı!

"SAVAŞIN TÜM BÖLGEYE YAYILMA RİSKİ HAFİFE ALINMAMALI"

İsrail'in saldırgan eylemlerine son vermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "İsrail uluslararı hukuku açık bir biçimde ihlal eden eylem ve söylemlerine son vermek zorundadır. Krizin başından beri yaptığımız uyarı tekrarlamak istiyorum. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı." ifadelerini kullandı.

ERAKÇİ: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" dedi.