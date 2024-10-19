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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan bölgesel savaş uyarısı: İsrail İran'ı savaşın içine çekmeye çalışıyor | Erakçi'den "hazırız" mesajı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi. Bakan Fidan, "Gazze'de soykırıma devam eden İsrail Lübnan'ı da kana bulamaya devam ediyor. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da  savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran'ın petrol ve nükleer tesislerini vurmakla tehdit ediyor. İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor." ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise barıştan yana olduklarını belirterek, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" dedi.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:11 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 12:38
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan bölgesel savaş uyarısı: İsrail İran’ı savaşın içine çekmeye çalışıyor | Erakçi’den hazırız mesajı!

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.

İki bakan, bölgesel iş birliği, Güney Kafkasya'daki istikrar ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Fidan, bölgesel sahiplenme anlayışıyla Güney Kafkasya'da işbirliğinin geliştirilmek istendiğini aktardı.

Bakan Fidan, basın toplantısının başında, "İran'ın yeni kurulan hükümetinin ikili ve bölgesel işbirliğine yönelik olumlu mesajlarını memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın komşularla ilişkilerine öncelik veren vizyonunu biz de paylaşıyoruz. Bölgenin barış, refah ve istikrarına katkı sağlamak temel hedefimizdir." diye konuştu.

Arakçi ve Fidan (AA)Arakçi ve Fidan (AA)

Gerekli altyapı yatırımlarını yapmak ve sınır illerini kapsayan bölgeyi bir ticaret havzasına dönüştürmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Fidan, yeni sınır kapılarının açılması gerektiğini vurguladı.

BÖLGESEL SAVAŞ UYARISI
Bölgesel tehditlerin de değerlendirildiğini aktaran Bakan Fidan, "Gazze'de soykırıma devam eden İsrail Lübnan'ı da kana bulamaya devam ediyor. Netanyahu bölgede sürekli yeni cepheler açıyor. İran'ı da savaşın içine çekmeye çalışıyor. İran'ın petrol ve nükleer tesislerini vurmakla tehdit ediyor. İsrail'in saldırgan tutumu İran'ı meşru müdafaaya dönük adımlar atmaya zorluyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan bölgesel savaş uyarısı: İsrail İran’ı savaşın içine çekmeye çalışıyor | Erakçi’den hazırız mesajı!

"SAVAŞIN TÜM BÖLGEYE YAYILMA RİSKİ HAFİFE ALINMAMALI"
İsrail'in saldırgan eylemlerine son vermesi gerektiğini vurgulayan Fidan, "İsrail uluslararı hukuku açık bir biçimde ihlal eden eylem ve söylemlerine son vermek zorundadır. Krizin başından beri yaptığımız uyarı tekrarlamak istiyorum. Savaşın tüm bölgeye yayılma riski asla hafife alınmamalı." ifadelerini kullandı.

ERAKÇİ: HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRIZ
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Bölgede savaşın yayılması ciddi tehdittir. Biz barıştan yanayız ancak her türlü senaryoya da hazırız" dedi.

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