Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan bölgesel savaş uyarısı: İsrail İran'ı savaşın içine çekmeye çalışıyor | Erakçi'den "hazırız" mesajı!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdi.
İki bakan, bölgesel iş birliği, Güney Kafkasya'daki istikrar ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler üzerine kritik değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Fidan, bölgesel sahiplenme anlayışıyla Güney Kafkasya'da işbirliğinin geliştirilmek istendiğini aktardı.
Bakan Fidan, basın toplantısının başında, "İran'ın yeni kurulan hükümetinin ikili ve bölgesel işbirliğine yönelik olumlu mesajlarını memnuniyetle karşılıyoruz. İran'ın komşularla ilişkilerine öncelik veren vizyonunu biz de paylaşıyoruz. Bölgenin barış, refah ve istikrarına katkı sağlamak temel hedefimizdir." diye konuştu.