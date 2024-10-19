PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Lübnan'daki Türkmen derneklerinden Başkan Erdoğan'a teşekkür: Onurlu desteğini her gün takip ediyoruz

Lübnan’daki Türkmen dernekleri, terör devleti İsrail saldırılarının sebep olduğu sıkıntıları yaşayan Lübnan halkına desteğinden dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür etti. Yayımlanan bildiride, Lübnan'ın maruz kaldığı yıkıcı savaş ve bu savaşın tüm kesimleriyle Lübnan halkına sıçrayan etkileri karşısında birlik ve dayanışmanın, saldırılara karşı birlikte durmanın önemi vurgulandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 22:45 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 23:01
Lübnan’daki Türkmen derneklerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Onurlu desteğini her gün takip ediyoruz

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını görüşmek üzere bir araya gelen Lübnan Türk Kültür Derneği, Lübnan Türk Kardeşlik Derneği, Duris Hayır İşi Türkmen Derneği, Havara Kalkınma Türkmen Derneği ve Trablus Türkmen Derneği toplantının ardından ortak bir bildiri yayımladı.

Lübnan Türkler'inden Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür (AA)Lübnan Türkler'inden Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür (AA)

Bildiride, Lübnan'ın maruz kaldığı yıkıcı savaş ve bu savaşın tüm kesimleriyle Lübnan halkına sıçrayan etkileri karşısında birlik ve dayanışmanın, saldırılara karşı birlikte durmanın önemi vurgulandı.

Lübnan Türkler'inden Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür (AA)Lübnan Türkler'inden Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür (AA)

Bildiride, "Lübnan'a ve halkına verdiği samimi destekle yanımızda duran dost ülkelerin ve halkların dayanışmasını yüksek takdirle karşılıyoruz. Bu destek, hem Lübnan'a verdikleri açık destek ifadeleriyle hem de bu zor koşullar altında Lübnanlıların ihtiyaç duyduğu maddi yardımları göndermeleriyle kendini göstermektedir." denildi.

Lübnan’daki Türkmen derneklerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Onurlu desteğini her gün takip ediyoruz

Lübnan Türkler'inden Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür (Takvim.com.tr)Lübnan Türkler'inden Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür (Takvim.com.tr)
"DOST TÜRKİYE DEVLETİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE HİÇBİR DESTEĞİ ESİRGEMEMİŞTİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve tüm kurumlarıyla Türkiye'nin bu ülkelerin başında geldiği belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Dost Türkiye devleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Lübnan ve halkının ihtiyaç duyduğu hiçbir desteği esirgememiştir. Bu destek, özellikle 2006 savaşı sonrasında etkili ve anlamlı bir şekilde başlayıp, İsrail'in yıktığı okulların yeniden inşasından hastane ve sağlık merkezlerinin kurulmasına kadar çeşitli projelerle Lübnan'ın farklı bölgelerini ve tüm kesimlerini kapsamıştır."

Projelerin Lübnan'ın farklı kesimlerini ve çeşitli bölgelerini kapsadığı, 2019 yılı sonlarında başlayan son ekonomik kriz sırasında zirveye ulaştığı ifade edilen bildiride, her zaman Lübnan halkının yanında olan Türkiye'nin İsrail saldırılarının başlamasından sonra ilk yardım eli uzatan ülkelerden biri olmasının şaşırtıcı olmadığı kaydedildi.

Lübnan Türkler'inden Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür (AA)Lübnan Türkler'inden Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür (AA)

Bildiride, "Bu vesileyle Türkiye Cumhuriyetine, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, tüm Türk kurumlarına ve dost Türk halkına Lübnan'a ve halkının her kesimine verdikleri samimi ve sürekli destekten dolayı derin şükran ve minnettarlığımızı ifade etmek isteriz." ifadesi kullanıldı.

Başkan Erdoğan'ın Lübnan ve halkına verdiği desteği her platformda açıkça dile getirdiği ve bu desteğin TİKA, Büyükelçilik ve diğer kurumlar aracılığıyla Lübnan halkına yapılan yardımlarla somut hale geldiği belirtilen bildiride, Türkmen derneklerinin Türkiye'nin desteklerinden dolayı gurur, şükran ve minnet duydukları aktarıldı.

Lübnandaki Türkmenler A Habere konuştu: Bizi kurtarırsa Başkan Erdoğan kurtarırLübnandaki Türkmenler A Habere konuştu: Bizi kurtarırsa Başkan Erdoğan kurtarır

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Sağlık Bakanı Memişoğlu ve Adalet Bakanı Tunç’a ’Yenidoğan çetesi’ talimatı: Sonuna kadar arkanızdayım gereğini yapın
Lübnan’daki Türkmen derneklerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Onurlu desteğini her gün takip ediyoruz
Bebek katili doktor Mehmet Gürül hakkında şok detaylar ortaya çıktı! Mağdur ailelerin anlattıkları kan dondurdu
Yenidoğan skandalı sonrası Avcılardaki özel hastanenin önünde protesto! Kapılar yumruklandı: 3 sefer entübe yaptılar bebeğime
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu
CANLI | Netanyahu’nun evine füze! Soykırımcıdan saldırı tehdidi: İran bedelini ağır ödeyecek
Başkan Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu
Yıldızlarla rekor sefası! Galatasaray Antalyaspor’u 3-0 yendi
Başkan Erdoğan’dan Almanya Başbakanı Scholz ile ortak toplantı: Vicdanı olan İsrail’e dur desin!
Yenidoğan çetesinin üyesi hemşire Mehtap Sayar’dan kan donduran itiraf: Öldüreceğim de öldürsem de bir dert biliyorsun
Yenidoğan çetesinin teyze kod adlı hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu’ndan kan donduran sözler: Zaten ölecekti
Fırtına hayata döndü! Trabzonspor Başakşehir’i 1-0 yendi
Yenidoğan çetesinin lideri Fırat Sarı ve iki kritik ismin cep telefonu incelemeleri ortaya çıktı! Ambulans şoförü çete koordinatörü oldu
Yenidoğan çetesi hangi hastaneler ile işbirliği yaptı? İşte isim isim bebek katili doktor ve hemşirelerin listesi
Jose Mourinho’dan farklı 11! Samsun maçında o yıldızlar sahada
SON DAKİKA