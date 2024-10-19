Lübnan’daki Türkmen derneklerinden Başkan Erdoğan’a teşekkür: Onurlu desteğini her gün takip ediyoruz

Lübnan Türkler'inden Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye teşekkür (Takvim.com.tr)

"DOST TÜRKİYE DEVLETİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN LİDERLİĞİNDE HİÇBİR DESTEĞİ ESİRGEMEMİŞTİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve tüm kurumlarıyla Türkiye'nin bu ülkelerin başında geldiği belirtilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Dost Türkiye devleti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Lübnan ve halkının ihtiyaç duyduğu hiçbir desteği esirgememiştir. Bu destek, özellikle 2006 savaşı sonrasında etkili ve anlamlı bir şekilde başlayıp, İsrail'in yıktığı okulların yeniden inşasından hastane ve sağlık merkezlerinin kurulmasına kadar çeşitli projelerle Lübnan'ın farklı bölgelerini ve tüm kesimlerini kapsamıştır."

Projelerin Lübnan'ın farklı kesimlerini ve çeşitli bölgelerini kapsadığı, 2019 yılı sonlarında başlayan son ekonomik kriz sırasında zirveye ulaştığı ifade edilen bildiride, her zaman Lübnan halkının yanında olan Türkiye'nin İsrail saldırılarının başlamasından sonra ilk yardım eli uzatan ülkelerden biri olmasının şaşırtıcı olmadığı kaydedildi.