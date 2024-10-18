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Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'a ve Türk askerine küfürler savurmuştu! PKK yandaşı paketlendi

İstanbul'da yaşadığını belirten terör örgütü yandaşı bir kişi, sosyal medyada yapılan canlı yayında Başkan Erdoğan'a ve Türk askerine ağır hakaretlerde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü yandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:21 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:52
Sosyal medyadan Başkan Erdoğan’a ve Türk askerine küfürler savurmuştu! PKK yandaşı paketlendi

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PKK destekçisi olduğunu ifade eden şahıs, katıldığı yayında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk askerine küfürler etti.

Kısa sürede viral olan videoda, İstanbul'da yaşadığını ve söylediklerinden korkmadığını dile getiren şahsın sözleri büyük tepki topladı. Gönderinin altına yorum yapan kullanıcılar, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne "Bulun bu alçağı" çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan Başkan Erdoğan'a hakaret ettiSosyal medyadan Başkan Erdoğan'a hakaret etti

PKK YANDAŞI GÖZALTINA ALINDI

Gelen ihbarın üzerine İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, PKK'lı teröristin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M. H. Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. Şahıs, Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur . Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız."

Atatürk ve Başkan Erdoğan'a hakaret! O PKK yandaşı gözaltına alındı!

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