Meta yine soykırımcılara kalkan oldu! Yahya Sinvar paylaşımlarına sansür getirdi

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, soykırımcı İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar için yaptığı taziye paylaşımına sansür uyguladı.

Meta Mustafa Şentop'un paylaşımını sansürledi

Soykırımcı İsrail'in işlediği suçlara ve hukuksuzluklara dair delil niteliğindeki video ve görselleri sıkça sansürleyen Meta, şimdi de İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar için yapılan taziye mesajlarını hedef alıyor. Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu platform, soykırımcı İsrail'e yönelik eleştirilere karşı sansür politikasını genişleterek, Sinvar'ın şehadetine dair paylaşımları engellemeye başladı.

Meta'dan Yahya Sinvar sansürü

TÜRK BÜROKRATLARINA SANSÜR UYGULAMIŞTI

Geçtiğimiz Ağustos ayında Türk bürokratların İsmail Haniye'nin şehadeti sonrasında yaptığı taziye paylaşımlarına sansür uygulayan Meta'ya erişim getirmişti.

Meta Türkiye'ye verdiği sözden çabuk caydı

KEYFİ SANSÜRÜ KALDIRMA SÖZÜNDEN ÇABUK CAYDI

Platform, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyma ve katalog suçlarla ilgili talepleri karşılama sözü vererek yeniden erişime açılmıştı. Ayrıca, Türk kullanıcılara yönelik keyfi sansürün kaldırılması da kabul edilmişti.

Son olarak, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın katil İsrail tarafından şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımlara getirilen sansür ve kısıtlamalar, Meta'nın sansür politikalarının devam ettiğini gösterdi.