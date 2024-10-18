İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör ihbar ödüllerine zam geldi

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İçişleri Bakanlığı, "Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde verilebilecek para ödüllerinde düzenlemeye gitti.

Kırmızı Liste'de yer alan teröristler için ödül 20 milyon liraya çıkarıldı TERÖRİST İHBAR ÖDÜLLERİ ARTIRILDI Kırmızı Liste'de yer alan teröristler için ödül 10 milyon liradan 20 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca, Turuncu Liste'deki ödül 1 milyon liradan 8 milyon liraya, Gri Liste'deki ödül ise 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltildi.