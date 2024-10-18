İçişleri Bakanlığı, "Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine ya da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde verilebilecek para ödüllerinde düzenlemeye gitti.
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Terör ihbar ödüllerine zam geldi
'Terörden arananlar listesinde' yer alan teröristleri ihbar edenlere verilen ödüller güncellenerek, kategorisine göre sekiz kata kadar artırıldı. Yeni düzenlemeyle de Mavi ve Yeşil Liste kaldırılarak Sarı Liste eklendi.
Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 21:19 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 22:02
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TERÖRİST İHBAR ÖDÜLLERİ ARTIRILDI
Kırmızı Liste'de yer alan teröristler için ödül 10 milyon liradan 20 milyon liraya çıkarıldı. Ayrıca, Turuncu Liste'deki ödül 1 milyon liradan 8 milyon liraya, Gri Liste'deki ödül ise 500 bin liradan 2 milyon liraya yükseltildi.
MAVİ VE YEŞİL GİTTİ SARI GELDİ
İçişleri Bakanlığı, daha önce terör listesinde aranan kişileri beş renk ile kategorize etmişti. Son yapılan değişiklikle birlikte Mavi ve Yeşil Liste kaldırıldı ve yeni olarak Sarı Liste eklendi. Sarı Liste'de aranan bir terörist için ödül miktarı 4 milyon lira olarak belirlendi.