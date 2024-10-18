Muğla alevlere teslim oldu! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Dalaman'ın Elcik ve Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. (AA)

Yangına 49 arazöz 15 su ikmal aracı 5 dozer ve 288 orman personeli kararan müdahale ediyor. Sabah gün doğumuyla birlikte 6 uçak ve 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.