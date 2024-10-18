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Muğla alevlere teslim oldu! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Muğla’nın Dalaman ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını gece boyunca devam etti. Dalaman Taşbaşı Mahallesi'ndeki yangına ekiplerin müdahalesi sürerken Gökova Mahallesi ve Milas Dibekdere Mahallesi'nde de yangın başladı.

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Giriş Tarihi :18 Ekim 2024 , 01:44 Güncelleme Tarihi :18 Ekim 2024 , 08:45
Muğla alevlere teslim oldu! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

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Muğla'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan orman yangınları üç bölgede devam ederken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Muğla'da orman yangını!

Ekipler, geniş bir alana yayılan alevleri kontrol altına almak için karadan müdahale ederken, bölgeye tankerlerle su taşınıyor.

Muğla'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan orman yangınları üç bölgede devam ederken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. (İHA)Muğla'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan orman yangınları üç bölgede devam ederken, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. (İHA)

VALİ AKBIYIK: 11 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Dalaman'daki orman yangınını yerinde incelemek için bölgeye geldi. Taşbaşı Mahallesi'nde başlayan yangın ile ilgili son durumu aktaran Vali Akbıyık, "En büyük yangın burası. Tüm ekiplerimiz burada. Orman Bölge Müdürlüğümüzün kara araçları, itfaiye, arazöz, iş makineleri, Büyükşehir Belediyemizin, tüm civar belediyelerimiz, AFAD kriz merkezimiz toplandı, başında bir vali yardımcımız var. Yangını kontrol altına almaya çalışıyoruz. Yangın çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar 2 hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Eski bir iki yanan yapı var. Allah'a şükür can güvenliğiyle ilgili şimdilik bir sıkıntı yok. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Muğla'da orman yangını (Fotoğraf: AA)Muğla'da orman yangını (Fotoğraf: AA)

"DALAMAN YANGININA 6 UÇAK MÜDAHALE EDİYOR"
Dalaman Taşbaşı köyünde akşam saatlerinde başlayan yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla alevlere teslim oldu! Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Dalaman'ın Elcik ve Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. (AA)Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Dalaman'ın Elcik ve Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. (AA)

Yangına 49 arazöz 15 su ikmal aracı 5 dozer ve 288 orman personeli kararan müdahale ediyor. Sabah gün doğumuyla birlikte 6 uçak ve 1 helikopter havadan söndürme çalışmalarına başladı. Bölgede şiddetli rüzgarın etkisi söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor.

Muğla'da orman yangını (Fotoğraf: AA)Muğla'da orman yangını (Fotoğraf: AA)

GÖKOVA KÖRFEZİ YANIYOR
Muğla Gökova Körfezi Turnalı mevkiinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor. Sarp arazinin de bulunduğu yangın bölgesinde 23 arazöz 6 su ikmal aracı 2 dozer ve 131 orman personeli karadan müdahale ederken, 5 helikopter ve 1 uçak havadan söndürme çalışmalarına katılıyor. Burada da şiddetli rüzgar etkili oluyor.

Muğla'da orman yangını (Fotoğraf: AA)Muğla'da orman yangını (Fotoğraf: AA)

"MİLAS'TA ORMAN YANGINI ÇIKTI"
Muğla Milas Dibekdere Mahallesi yakınlarında saat 05.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangını çıktı.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Dalaman'ın Elcik ve Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. (AA)Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor. Dalaman'ın Elcik ve Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye arazözler, itfaiye ekipleri ile çok sayıda yangın söndürme işçisi sevk edildi. (AA)

Yangına 7 arazöz 2 su tankeri ve 45 personel karadan müdahale ediyor. 1 helikopterde havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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