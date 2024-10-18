Gündem Gazze: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hamas temsilcileriyle kritik görüşme!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas temsilcileriyle görüştü (Ekran Görüntüsü)

GÜNDEM GAZZE

Görüşmede, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alındı. Bakan Fidan, Gazze'de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağını ifade etti.

Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alındı.

YAHYA SİNVAR İÇİN TAZİYELERİNİ İLETTİ

Toplantıda, Filistinliler arası uzlaşı süreci de değerlendirildi. Bakan Fidan, ahiren Mısır'ın ev sahipliğinde Kahire'de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtti.

Fidan görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletti.