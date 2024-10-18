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Almanya Başbakanı Olaf Scholz İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Scholz'u Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer karşıladı.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 00:26 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 00:26
Almanya Başbakanı Olaf Scholz İstanbul’a geldi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi. Scholz, burada Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Almanya Başbakanı Scholz'un bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.

Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz (Fotoğraf:AA)Başkan Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz (Fotoğraf:AA)

ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELER MASADA

Görüşmede, Ukrayna'daki savaş, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra göç, Avrupa Birliği (AB), ikili ilişkiler ve ekonomi politikaları gibi konuların ele alınması bekleniyor.

İki lider, eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinde de bir araya gelmişti.

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