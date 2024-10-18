Almanya Başbakanı Olaf Scholz İstanbul’a geldi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, 22.03'te İstanbul Havalimanı'na indi. Scholz, burada Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Almanya Başbakanı Scholz'un bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve ardından ortak bir basın toplantısı düzenlemesi planlanıyor.