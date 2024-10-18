Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman, bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitirdi.
Fuat Keyman kimdir, neden öldü? Fuat Keyman hastalığı neydi?
Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve İstanbul Politikalar Merkezi Yöneticisi Fuat Keyman, 66 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden Keyman, Türk akademi dünyasında önemli bir yere sahipti.
İÇİNDEKİLER
Fuat Keyman Kimdir? Akademik Geçmişi ve Kariyeri
Fuat Keyman, eğitim hayatına 1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) başladı ve lisans eğitimini burada tamamladı. Yüksek lisans derecesini de 1983 yılında yine ODTÜ'den aldı. Doktorasını ise 1991 yılında Kanada'nın Carleton Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında tamamladı.
Keyman, akademik kariyerine 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinde ders vererek başladı. 2002 yılında Koç Üniversitesi'ne geçti ve 2010 yılına kadar uluslararası ilişkiler bölümünde eğitim verdi. Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini sürdürürken aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nin de yöneticiliğini yapmaktaydı.
Fuat Keyman, uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında pek çok önemli çalışmaya imza atmış ve Türkiye'nin akademik dünyasında derin izler bırakmış bir isimdi. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde birçok makale ve kitap yayınlayan Keyman, özellikle küreselleşme, demokrasi ve iyi yönetişim konularındaki çalışmalarıyla tanınıyordu.