Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman , bir süredir mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitirdi.

Fuat Keyman Kimdir? Akademik Geçmişi ve Kariyeri

Fuat Keyman, eğitim hayatına 1981 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) başladı ve lisans eğitimini burada tamamladı. Yüksek lisans derecesini de 1983 yılında yine ODTÜ'den aldı. Doktorasını ise 1991 yılında Kanada'nın Carleton Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler ve karşılaştırmalı politika alanında tamamladı.

Keyman, akademik kariyerine 1994 yılında Bilkent Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümlerinde ders vererek başladı. 2002 yılında Koç Üniversitesi'ne geçti ve 2010 yılına kadar uluslararası ilişkiler bölümünde eğitim verdi. Sabancı Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı görevini sürdürürken aynı zamanda İstanbul Politikalar Merkezi'nin de yöneticiliğini yapmaktaydı.