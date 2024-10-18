Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. (Ekran görüntüsü/Resmi Gazete)

HANGİ ULAŞIM ARAÇLARINI KAPSAYACAK?

Buna göre ücretsiz uygulama, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı seferlerini kapsayacak.