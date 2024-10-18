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Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

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Giriş Tarihi :19 Ekim 2024 , 06:42 Güncelleme Tarihi :19 Ekim 2024 , 06:42
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı: 29 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ve raylı sistem hatları ücretsiz olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Konuya ilişkin karar Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. (Ekran görüntüsü/Resmi Gazete)29 Ekim'de toplu taşıma ücretsiz. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. (Ekran görüntüsü/Resmi Gazete)

HANGİ ULAŞIM ARAÇLARINI KAPSAYACAK?
Buna göre ücretsiz uygulama, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem hattı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı - Arnavutköy Metro Hattı seferlerini kapsayacak.

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