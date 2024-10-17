Malatya'da dün yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından bugün Sivas'ta art arda sarsıntılar meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan depremler 10 dakika arayla 4.7 ve 4.1 büyüklüğünde kaydedildi. Bu gelişmelerin ardından Sivas ve çevre illerde okulların tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.
YARIN SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ? Deprem nedeniyle Sivas, Tokat'ta okullar tatil mi olacak? MEB - Valilik son dakika duyurular!
Sivas’ta 10 dakika arayla iki ayrı deprem meydana geldi. Tokat ve çevre illerde de hissedilen sarsıntılar korku ve paniğe yol açtı. Peki, Sivas ve Tokat'ta okullar tatil edildi mi? İşte merak edilenler...
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SİVAS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Sivas'ta yaşanan sarsıntılar sonrasında bugün okullar tatil edildi
OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Şu an olumsuz bir durum yok, taramalar sürüyor" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
"Sivas'ta 4.7 ve on dakika arayla 4.1 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı.
İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
AFAD verilerine göre Malatya Kale gerçekleşen 5.9'luk depremden Elazığ, Diyarbakır başta olmak üzere Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan, Adıyaman ve Tunceli gibi çevre illerde etkilendi.
16 Ekim Çarşamba günü Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Elazığ'da okullar tatil edildi. 17 Ekim Perşembe günü ise Matalya'da okullar tatil olacak.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada " İlimiz genelinde örgün, ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
17 EKİM'DE MALATYA'DA OKULLAR TATİL
Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu tür detayların önleyici tedbirlerle giderilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verilmiştir. Çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği en önemli önceliğimizdir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerekli tüm önlemler alınmış olup, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.