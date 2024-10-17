YARIN SİVAS’TA OKULLAR TATİL Mİ? Deprem nedeniyle Sivas, Tokat’ta okullar tatil mi olacak? MEB - Valilik son dakika duyurular!

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada " İlimiz genelinde örgün, ve özel öğretim kurumları dahil olmak üzere 17 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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17 EKİM'DE MALATYA'DA OKULLAR TATİL

Malatya Valisi Seddar Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bu tür detayların önleyici tedbirlerle giderilmesi amacıyla ilimiz genelindeki tüm resmi, özel ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 17 Ekim 2024 Perşembe günü itibarıyla 1 gün süreyle ara verilmiştir. Çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın güvenliği en önemli önceliğimizdir. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Gerekli tüm önlemler alınmış olup, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.