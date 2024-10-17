Bakan Tunç duyurdu! Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında inceleme başlatıldı

Türkiye günlerdir Zonguldak Çaycuma Cumhuriyet Başsavıcısı Yavuz Cengiz'in avukat sevgilisinin 5 eski sevgilisini gözaltına aldırması iddiasını konuşuyor.

İddialara göre Yavuz Cengiz aralarında avukat ve askerlerinde bulunduğu kişileri kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla soruşturma açtı.

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HSK İNCELEME BAŞLATTI

İddiaların gündem olmasının ardından yetkililer harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı sıfatıyla verdiği izin doğrultusunda, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı hakkında HSK tarafından inceleme başlatıldı.

İZNE AYRILDI

İddiaların ardından Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz'in izne ayrıldığı belirtildi.