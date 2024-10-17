Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü kamyona çarptı: 20 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G.'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kaza da 20 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri edildi. Yaralılardan 2 yolcu ve muavinin sağlık durumunun ağır yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar, Afyonkarahisar 'daki hastanelere sevk edildi.

(İHA)

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün, saat 10.30 civarında, Japon turist kafilesini taşıyan bir tur otobüsünün kentte kaza yaptığı belirtildi.

Yaralıların 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldığı aktarılan açıklamada, "Kazada can kaybı yaşanmamış olup, 20 Japon turist ve 2 Türk görevli yaralanmıştır. 1'i ağır, 1'i hafif olmak üzere 2 yaralı turistin tedavisi hastanelerde devam ederken, diğer yaralıların tedavileri tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Kazazedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.