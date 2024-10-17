INTERPOL’ün aradığı DEAŞ’lı Kırıkkale’de yakalandı!

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu B.A.H., Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

KIRMIZI KATEGORİYE BİR ÇİZİK DAHA ATILDI!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yapılıyordu.

Yapılan çalışmalar kapsamında, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu B.A.H.'nın Kırıkkale'de olduğu tespit edildi.

ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI

DEAŞ'lı B.A.H., düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.