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INTERPOL'ün aradığı DEAŞ'lı Kırıkkale'de yakalandı!

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından kırmızı bültenle aranan Irak uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi, polis ekipleri tarafından Kırıkkale'de yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Giriş Tarihi :17 Ekim 2024 , 19:53 Güncelleme Tarihi :17 Ekim 2024 , 19:55
INTERPOL’ün aradığı DEAŞ’lı Kırıkkale’de yakalandı!

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INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu B.A.H., Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından yakalanıp, tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yapılıyordu.

Yapılan çalışmalar kapsamında, INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Irak uyruklu B.A.H.'nın Kırıkkale'de olduğu tespit edildi.

ÖRGÜT ÜYESİ TUTUKLANDI

DEAŞ'lı B.A.H., düzenlenen operasyonla kent merkezinde yakalandı.
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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