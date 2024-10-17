Van’ın Başkale ilçesinde bazı bölgeler ‘geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi

Van'ın Başkale ilçesindeki bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğince; milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Van ili Başkale ilçesi Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe Avcılar Tepe Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere, Bedi Sırtı bölgesi 18 Ekim 2024 (dâhil) - 1 Kasım 2024 (dâhil) tarihleri arasında 15 gün 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

Van Valiliği ( Fotoğraf: AA)

GEÇİCİ GÜVENLİK BÖLGESİ NE DEMEK?

2565 Sayılı Askeri Yasak ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'un 32/A maddesi, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen meskûn mahal dışında, can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan yerlerde operasyon devam ettiği süreyle sınırlı olmak üzere: Genelkurmay Başkanlığı veya İçişleri Bakanlığının göstereceği lüzumu üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile askeri veya özel güvenlik bölgesi ilan edilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Vali kararı ile (15) güne kadar özel güvenlik bölgesi ilan edilir. Bu suretle ilan edilen güvenlik bölgelerinin sınırları ile yasağın kapsamı, başlangıcı ve bitimi ilgili makamlar tarafından uygun araçla duyurulur. Bu bölgelere ilgili makamların izni olmadan girilmez." hükmünü amirdir.