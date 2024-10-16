SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 15:38 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 15:47
Suriye’nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Güvenlik güçlerinin sınır operasyonları aralıksız devam ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi!


5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TERÖRİSTLER İÇİN HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri yer aldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA