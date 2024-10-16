Güvenpark saldırısı davasında flaş karar! Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis

Sanık Mehmet Veysi Dolaşan , 36 kişiyi öldürme ve "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından 37 kez "ağırlaştırılmış müebbet" hapisle cezalandırıldı.

Saldırıdan bir yıl sonra tamamlanan ve Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşları Murat Karayılan, Ali Haydar Kaytan, Cemil Bayık, Duran Kalkan, Hülya Oran ve Salih Müslüm'ün de aralarında bulunduğu 55 sanık yer aldı.

Güvenpark davasında flaş karar (Takvim Foto Arşiv)

Ayrıca aralarında çocukların da olduğu 344 kişiyi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 bin 260 yıl hapis cezasına çarptırılan Dolaşan'a "izinsiz patlayıcı bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçundan 16 yıl hapis ve 200 bin lira adli para cezası verildi.

Sanıklar Sebahattin Karakoç ve Azamattin Karakoç, "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", "izinsiz patlayıcı madde bulundurmak, nakletmek ve muhafaza etmek" suçlarından 16'şar yıl hapis ve 200'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

"Silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan sanık Halil İbrahim Demirer 12 yıl, Semih Yürek 10 yıl 6 ay, Velat Cin ise 9 yıl hapis cezası aldı.

Silahlı terör örgütüne fon sağlamak suretiyle "terörizmi finanse etmekle" suçlanan Suphi Akbaş 8 yıl, sanıklar Neval Basut ile Uğur Ayçil ise "terör örgütü propagandası yapmaktan" 3'er yıl hapse mahkum edildi.

Yargılama aşamasında ölen sanıklar Hülya Eroğlu, Murat Üçer ve Şerif Başboğa hakkındaki kamu davası düşürüldü.