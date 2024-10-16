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Son dakika: Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem! Hasar gören binadan 4 kişi sağ çıktı | Suriye bile sallandı

AFAD'dan elde edilen verileren göre Malatya'nın Kale ilçesi 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 10 km derinliğinde gerçekleşti. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurdu. Bölgede saha tarama çalışmaları başladı, eğitim öğretime bir gün ara verildi. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ'da bazı binalarda kısmi çökme görüldü. Elazığ'da hasar gören binadan 4 kişi sağ olarak kurtarıldı. Depremi Diyarbakır, Adıyaman, Gaziantep ve bölge illerin yanı sıra Suriye'de hissetti. İşte 5.9'luk Malatya depremine dair dakika dakika tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :16 Ekim 2024 , 10:58 Güncelleme Tarihi :16 Ekim 2024 , 12:19
Son dakika: Malatya’da 5.9 büyüklüğünde deprem! Hasar gören binadan 4 kişi sağ çıktı | Suriye bile sallandı

İÇİNDEKİLER

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    6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede şiddetli bir deprem meydana geldi. Malatya'nın Kale ilçesi 5.9 ile sallandı.

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    ÇEVRE İLLER HİSSETTİ... SURİYE BİLE SALLANDI

    Depremi, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman başta olmak üzere 6 Şubat'ın yaralı illeri ve Doğu Anadolu bölgesindeki diğer iller hissetti. Suriye'nin kuzeyindeki noktalar da sallandı.
    Malatya'daki deprem anı kamerada


    KANDİLLİ 6.0 DEDİ

    Kandilli depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurdu.

    Peki, bölgede son durum ne? İşte dakika dakika tüm detaylar:

    CANLI ANLATIM
    12:12 16 Ekim 2024
    30 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

    Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı.

    Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.

    12:10 16 Ekim 2024
    ELAZIĞ'DA EĞİTİME ARA
    Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu eğitim öğretime bir gün ara verildini açıkladı.
    11:52 16 Ekim 2024
    4 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

    AFAD, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana geldiğini aktardı.

    Elazığ'da çöken bir binadan 4 kişinin sağ olarak çıkarıldığını duyurdu.

    AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    ▪️ Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir.

    ▪️ Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir.

    ▪️ Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.

    ▪️ Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir.

    11:49 16 Ekim 2024
    3 BİNADA KISMİ ÇÖKME
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana geldiğini duyurdu.
     

     

     



    Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

    Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.


     

     

     

    112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır.

    Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir.

    Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.

    Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

    Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

    11:48 16 Ekim 2024
    EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ
    Malatya Valisi Seddar Yavuz A Haber canlı yayınında "Saha çalışmalarımız devam ediyor. Şu anlık olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

    Yavuz, eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.
     

     

     



    AĞIR HASARLI BİNADA KONTROLLÜ YIKIM

    Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

    Ağır hasarlı bir binanın kontrollü bir şekilde yıkıldığını belirten Er, "Vatandaşlarımız şimdlik eve girmesinler" uyarısında bulundu.

    Erzincan'da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok." dedi.

    Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

    11:16 16 Ekim 2024
    CAN VE MAL KAYBI VAR MI?
    AFAD yapılan bir diğer açıklamada ise "Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
    11:00 16 Ekim 2024
    SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin paylaşımda bulundu.

     

     


    Bakan Yerlikaya, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

    10:46 16 Ekim 2024
    MALATYA 5.9 İLE SALLANDI

    Malatya'nın Kale ilçesi 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

     

     

     

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin detaylarını duyurdu;

    Büyüklük:5.9 (Mw)

    Yer:Kale (Malatya)

    Tarih:2024-10-16

    Saat:10:46:31 TSİ

    Enlem:38.36583 N

    Boylam:38.79611 E

    Derinlik:10.07 km

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