Son dakika: Malatya’da 5.9 büyüklüğünde deprem! Hasar gören binadan 4 kişi sağ çıktı | Suriye bile sallandı

EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz A Haber canlı yayınındaifadelerini kullandı.Yavuz, eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er,ifadelerini kullandı.Ağır hasarlı bir binanın kontrollü bir şekilde yıkıldığını belirten Er,uyarısında bulundu.

Erzincan'da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok." dedi.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.