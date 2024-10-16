Son dakika: Malatya’da 5.9 büyüklüğünde deprem! Hasar gören binadan 4 kişi sağ çıktı | Suriye bile sallandı

ÇEVRE İLLER HİSSETTİ... SURİYE BİLE SALLANDI
Depremi, Elazığ, Diyarbakır, Adıyaman başta olmak üzere 6 Şubat'ın yaralı illeri ve Doğu Anadolu bölgesindeki diğer iller hissetti. Suriye'nin kuzeyindeki noktalar da sallandı.
KANDİLLİ 6.0 DEDİ
Kandilli depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurdu.
Peki, bölgede son durum ne? İşte dakika dakika tüm detaylar:
Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46'daki 5,9 büyüklüğünde depremin ardından 30 artçı sarsıntı yaşandı.
Artçı sarsıntıların 1,2 ila 3 büyüklüğü aralığında meydana geldiği belirlendi.
AFAD, Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana geldiğini aktardı.
Elazığ'da çöken bir binadan 4 kişinin sağ olarak çıkarıldığını duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
▪️ Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir.
▪️ Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir.
▪️ Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır.
▪️ Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir.
Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Malatya’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli illerimizde AFAD ve ilgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürmektedir.
112 Acil Çağrı Merkezi'mize 374 ihbar gelmiştir. Bu ihbarların 341’i bilgi ; 33’ü de yardım amaçlı çağrıdır.
Malatya'da 1, Şanlıurfa'da 1, Elazığ'da 1 olmak üzere toplam 3 binada kısmi çökme meydana gelmiştir.
Herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
Yavuz, eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.
AĞIR HASARLI BİNADA KONTROLLÜ YIKIM
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Şu ana kadar bizlere ulaşan herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Saha taramalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Ağır hasarlı bir binanın kontrollü bir şekilde yıkıldığını belirten Er, "Vatandaşlarımız şimdlik eve girmesinler" uyarısında bulundu.
Erzincan'da sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokağa çıktı. Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "İlimizde şu an herhangi bir problem yok." dedi.
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da kent genelinde şu an için olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
Malatya'nın Kale ilçesi 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin detaylarını duyurdu;
Büyüklük:5.9 (Mw)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-10-16
Saat:10:46:31 TSİ
Enlem:38.36583 N
Boylam:38.79611 E
Derinlik:10.07 km