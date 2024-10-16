Başıma bir şey gelirse sorumlusu kayınvalimdedir

Sosyetinin en çalkantılı evlilirlerinden Gizem Sabancı-Koray Helvacıoğlu çiftnin boşanma aşaması daha da sert geçiyor. 2020'de evlenen çiftin mahkeme koridorlarına uzanan evliliklerinde son gelişme bu kez kayınvalide ile damat arasında yaşandı. Sürece, Gizem Sabancı'nın annesi Aynur Özderici de katıldı. Aynur Özderici damadının kendisini rahatsız ettiğini gerekçe göstererek iki ay uzaklaştırma kararı çıkarttı.

'DAMADIMI HAPSE ATIN'

Ardından yine adli makamlara başvurarak, "Tehditlerine devam ediyor. Hapse atın" diyerek birkaç gün önce tekrar şikayetçi oldu. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un bildirdiğine göre bir süre önce de Koray Helvacıoğlu, kendisini ve oğlunu tehdit ettiği iddiasıyla kayınvalidesinden şikayetçi oldu ve üç ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Aynur Özderici alınan karara uymayınca Helvacıoğlu temmuzda savcılığa ve CİMER'e şikayette bulundu. Dilekçesinde, "Benim veya oğlumun başına bir iş gelirse sorumlusu kayınvalidemdir" diye yazdığı belirtildi ve boşanmak için 200 milyon maddi, 200 milyon da manevi tazminat istediği belirtiliyor.