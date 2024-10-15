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Narin Güran cinayetinde 4 kilit isim mercek altında! HTS kayıtları ortaya çıktı! A Haber muhabiri "Görüntüleri bizzat izledim" diyerek açıkladı

Narin Güran cinayetinde sır perdesini HTS kayıtları çözecek. Ekiplerin 8 yaşındaki Narin'in evde öldürüldüğünü ve o sırada 4 kişinin evde olduğunu tespit ettiği öğrenildi. Nevzat Bahtiyar'ın 23 plakalı kırmızı Şahin’iyle bir çiftlik kamerasına yakalandığı bilgisine de ulaşıldı. Bölgeden son durumu aktaran A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, soruşturmada 4 kilit isim üzerinde durulduğuna dikkat çekerek, Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın görüntüsünü bizzat izlediğini belirtti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 10:36 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 11:11
Narin Güran cinayetinde 4 kilit isim mercek altında! HTS kayıtları ortaya çıktı! A Haber muhabiri Görüntüleri bizzat izledim diyerek açıkladı

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Diyarbakır Bağlar'daki Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni çuval içerisinde dereye atılmış şekilde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Yüksel Güran ve Narin Güran (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Yüksel Güran ve Narin Güran (Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

12 KİŞİNİN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR
Soruşturma kapsamında Narin'in annesi, ağabeyi, amcası dahil 12 kişinin tutukluluğu devam ediyor.

Cenazeyi taşıdığı ortaya çıkan ve 3 kez ifade veren Nevzat Bahtiyar'ın amca Salim Güran ile buluşmasını ve Narin'in cansız bedenini aldığı yeri farklı söylemesi akıllarda soru işaretine neden olmuştu. Narin'in katilinin kim olduğu araştırılmaya devam edilirken, sır perdesini aralayacak yeni bilgilere ulaşıldı.

Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunma anı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunma anı ( Takvim.com.tr fotoğraf servisi)

Ekiplerin yaptığı HTS alan daraltmasında çarpıcı verilere ulaşıldı.

Yapılan HTS alan daraltma çalışmasında Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın cep telefonlarının cinayet günü birbirleriyle uyumlu çıktığı öğrenildi.

CİNAYET İŞLENİRKEN BİR ARADALARDI
Kayıtlar Narin'in evinde öldürüldüğünü ortaya çıkardı. O sırada evde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi saklayan sıvacı Nevzat Bahtiyar'ın HTS kayıtları tespit edildi.

Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın telefon sinyallerinin okul civarındaki taşlı yoldan alındığı da öğrenildi. Bu yolun dere yatağına çıkan yol olduğu tespit edildi.

Narin Güran cinayetinde 4 kilit isim mercek altında! HTS kayıtları ortaya çıktı! A Haber muhabiri Görüntüleri bizzat izledim diyerek açıkladı

Yüksel Güran (Fotoğraf: DHA)Yüksel Güran (Fotoğraf: DHA)

KAMERA SAATİ 3 DAKİKA İLERİDE ÇIKTI
Narin'in son görüldüğü yerin de okul civarı olduğu biliniyor.

Soruşturmaya ilişkin başka bir detay da gün yüzüne çıktı. Narin Güran'ın okulun civarında görüldüğü saat 15.15 olarak biliyordu ancak okulun güvenlik kamerasının saatinin yaklaşık 3 dakika ileride olduğu ortaya çıktı. Böylece Narin'in son görülme saati 15:12 olarak kayıtlara geçti.

ARACIN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI
Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini taşıdığı 23 plakalı kırmızı aracın yeni görüntülerine de ulaşıldı.

Bahtiyar'ın Eğertutmaz Deresi üzerindeki köprüden yola bağlandığı anların çevredeki bir çiftliğe ait kamera tarafından kaydedildiği öğrenildi.

Dereye giden yola girdikten sonra kamera açısından çıkan Nevzat Bahtiyar'ın kucağında çuval içerisindeki Narin'in cansız bedeniyle yaklaşık 100 metre yürüdüğü ve cesedi Eğertutmaz Deresinde gömdüğü tespit edildi.

Bahtiyar'ın daha sonra aracına binerek, baldızının evine gidip çay içtiği de ifade edildi.

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yer. (Fotoğraf: DHA)Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yer. (Fotoğraf: DHA)

Son elde edilen görüntülere göre, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini götürürken ve gömdüğü sırada yalnız olduğu da belirtiliyor.

Yapılan titiz çalışmalar sonucu görüntülere ulaşılırken, kamera kaydı bir CD'ye şifreli olarak kaydedilip soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanakla teslim edildiği öğrenildi.

Nevzat Bahtiyar'ın aracı (Fotoğraf:DHA)Nevzat Bahtiyar'ın aracı (Fotoğraf:DHA)

SORUŞTURMA BİTME AŞAMASINDA
Soruşturmanın bitme aşamasında olduğuna dikkat çeken A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, "Bu hafta içerisinde 12 şüphelinin iddianamesinin bitmesi bekleniyor. Oda oda kimin nerede olduğu tespit edildi. Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın görüntüsünü ben bizzat izledim. Nevzat Bahtiyar'ın aracın içinde tek kişi olduğunu gördüm. Bahtiyar 40 dakika içinde cansız bedeni dere yatağına gömüyor. Bahtiyar'ı görüntüleyen kamera kayıtları bir çiftliğin güvenlik kamarasından elde edildi. TÜBİTAK görüntüleri inceleniyor. Narin kaybolduktan sonra bir amcanın evinde bulunan kamera kaydının silindiği ortaya çıkmıştı. Savcılık bu kayıtlara el koydu. TÜBİTAK görüntülerin incelemesini bitirdi. Raporun Diyarbakır'a gönderilmesi bekleniyor. Gün içinde rapordan detaylar ulaşırsa bunları paylaşacağız"dedi.

KİLİT 4 İSİME YOĞUNLAŞILDI
Yılmaz, amca Salim Güran'ın okul kayıtlarını sildiği iddiasının da araştırıldığını da belirterek, "Amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar kilit 4 isim. Bu 4 isim üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.

Narin'in son görüldüğü an.Narin'in son görüldüğü an.

SON AŞAMAYA GELİNDİ
Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya ilişkin son durumu şu sözlerle özetledi:

"Narin evladımızla ilgili soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Tutukluların yanı sıra adli kontrollü olan şüpheliler var. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Özellikle şüpheliler konusunda tekrar ifadelerin alınması söz konusu oldu. Tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu görüntülerin TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Sonrasında Narin kaybolduktan sonra evlerinin önüne kamera takanlar oldu. Bu kameralara giren, o görüntülerde toplanıp dağılanlar ve yapılan konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemeleri gerçekleşti.

Yine HTS kayıtları tespit edildi, geriye dönük. O bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu, şüphelilerin baz çakışmaları, en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi. Daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaşıldı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Narin'in katilleri yargı önünde hesap verecek. Teknik çalışmaların son aşamasına gelinmiş durumda. Son değerlendirmeleri Cumhuriyet Başsavcılığı'mız yapıyor ve iddianame hazırlığı süreci de başlamış durumda.

Burada özellikle daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda. Kimsenin şüphesi olmasın. Teknolojinin son imkânları kullanılarak bu soruşturma yapıldı. Tabii dosya gizli... Soruşturma gizli... Kamuoyunda farklı yorumlar yapılabiliyor.

Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! Şifreli CD savcılıkta... İşte Nevzat Bahtiyarı yakalatan çiftlik | Bakan Tunçtan flaş açıklamaNarin Güran cinayetinde yeni görüntü! Şifreli CD savcılıkta... İşte Nevzat Bahtiyarı yakalatan çiftlik | Bakan Tunçtan flaş açıklama
Narin Güran cinayetinde yeni görüntü! Şifreli CD savcılıkta... İşte Nevzat Bahtiyar'ı yakalatan çiftlik | Bakan Tunç'tan flaş açıklama

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