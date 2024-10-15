Narin Güran cinayetinde 4 kilit isim mercek altında! HTS kayıtları ortaya çıktı! A Haber muhabiri "Görüntüleri bizzat izledim" diyerek açıkladı

Yüksel Güran (Fotoğraf: DHA) KAMERA SAATİ 3 DAKİKA İLERİDE ÇIKTI

Narin'in son görüldüğü yerin de okul civarı olduğu biliniyor. Soruşturmaya ilişkin başka bir detay da gün yüzüne çıktı. Narin Güran'ın okulun civarında görüldüğü saat 15.15 olarak biliyordu ancak okulun güvenlik kamerasının saatinin yaklaşık 3 dakika ileride olduğu ortaya çıktı. Böylece Narin'in son görülme saati 15:12 olarak kayıtlara geçti. ARACIN GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Nevzat Bahtiyar, Narin'in cansız bedenini taşıdığı 23 plakalı kırmızı aracın yeni görüntülerine de ulaşıldı. Bahtiyar'ın Eğertutmaz Deresi üzerindeki köprüden yola bağlandığı anların çevredeki bir çiftliğe ait kamera tarafından kaydedildiği öğrenildi. Dereye giden yola girdikten sonra kamera açısından çıkan Nevzat Bahtiyar'ın kucağında çuval içerisindeki Narin'in cansız bedeniyle yaklaşık 100 metre yürüdüğü ve cesedi Eğertutmaz Deresinde gömdüğü tespit edildi. Bahtiyar'ın daha sonra aracına binerek, baldızının evine gidip çay içtiği de ifade edildi.

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu yer. (Fotoğraf: DHA) Son elde edilen görüntülere göre, Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini götürürken ve gömdüğü sırada yalnız olduğu da belirtiliyor. Yapılan titiz çalışmalar sonucu görüntülere ulaşılırken, kamera kaydı bir CD'ye şifreli olarak kaydedilip soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na tutanakla teslim edildiği öğrenildi.

Nevzat Bahtiyar'ın aracı (Fotoğraf:DHA) SORUŞTURMA BİTME AŞAMASINDA

Soruşturmanın bitme aşamasında olduğuna dikkat çeken A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz, "Bu hafta içerisinde 12 şüphelinin iddianamesinin bitmesi bekleniyor. Oda oda kimin nerede olduğu tespit edildi. Narin'in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar'ın görüntüsünü ben bizzat izledim. Nevzat Bahtiyar'ın aracın içinde tek kişi olduğunu gördüm. Bahtiyar 40 dakika içinde cansız bedeni dere yatağına gömüyor. Bahtiyar'ı görüntüleyen kamera kayıtları bir çiftliğin güvenlik kamarasından elde edildi. TÜBİTAK görüntüleri inceleniyor. Narin kaybolduktan sonra bir amcanın evinde bulunan kamera kaydının silindiği ortaya çıkmıştı. Savcılık bu kayıtlara el koydu. TÜBİTAK görüntülerin incelemesini bitirdi. Raporun Diyarbakır'a gönderilmesi bekleniyor. Gün içinde rapordan detaylar ulaşırsa bunları paylaşacağız"dedi. KİLİT 4 İSİME YOĞUNLAŞILDI

Yılmaz, amca Salim Güran'ın okul kayıtlarını sildiği iddiasının da araştırıldığını da belirterek, "Amca Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve Nevzat Bahtiyar kilit 4 isim. Bu 4 isim üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.