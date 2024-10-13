Terör örgütü uzantısı DEM Parti ve PKK yandaşlarından alçak provokasyon: Bebek katiline özgürlük sloganları | AK Parti’den sert tepki

Terör örgütü uzantısı DEM Parti ve PKK yandaşlarından Diyarbakır'da alçak provokasyon (Takvim.com.tr ekran görütüsü)



BÖLGEDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNEMLELERİ ALINDI



Diyarbakır Valiliği'nin 9-13 Ekim tarihleri arasında aldığı eylem yasağına rağmen DEM Parti'nin bugün düzenleyeceğini duyurduğu miting öncesi İstasyon Meydanı'nda bir dizi önlemler alındı. Meydana giden caddeler bariyerlerle kapatılırken, birçok noktada TOMA'lar hazırda bekletiliyor.

Terör örgütü uzantısı DEM Parti ve PKK yandaşlarından alçak provokasyon





DEM PARTİ'DEN ALÇAK ÇAĞRI: ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER



DEM Partili Ahmet Türk alçak ifadeler kullanarak, "Bizler geri adım atacak değiliz. Bizleri yolumuzdan kimse alıkoyamaz" dedi. DEM'li Ayla Akat ve Sebahat Tuncel de, "Çözümün yolu İmralı'da diyeceğiz" böğürtüsünde bulundu.





AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ



DEM Parti ve PKK yandaşlarından alçak provokasyonuna AK Parti çok sert tepki gösterdi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Diyarbakır'da DEM Partili başkanlar eşliğinde, bebek katili Apo ve Pkk lehine sloganlar atıldı. Boşuna zırvalamayın. Abdullah Öcalan bir teröristtir ve bütün teröristler sarı torbalarla, onlara sırtını dayayanlarla beraber tarihin çöplüğüne gömülecektir!" dedi.

Terör örgütü uzantısı DEM Parti ve PKK yandaşlarından Diyarbakır'da alçak provokasyon (Takvim.com.tr ekran görütüsü)



BEBEK KATİLİNİN YEĞENİNDEN ALÇAK PAYLAŞIM



Öte yandan bebek katili Öcalan'ın TBMM'de vekillik yapan yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'dan skandal bir paylaşımda bulundu. Öcalan, X hesabından bebek katilinin gençlik yıllarına ait bir fotoğrafı paylaştı. Paylaşım çok sert tepki yağarken, Öcalan'ın TBMM'de nasıl vekillik yaptığı tartışma konusu oldu.



Terör örgütü uzantısı DEM Parti ve PKK yandaşlarından Diyarbakır'da alçak provokasyon (Takvim.com.tr ekran görütüsü)



NE OLMUŞTU? Diyarbakır Valiliği, DEM Parti'nin 13 Ekim'de yapmayı planladığı sözde özgürlük mitingini yasaklamıştı.



Valilik açıklamasında, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılmasının yıldönümü için PKK'nın eylem çağrısı yapması nedeniyle bu kararın alındığını ifade etmişti.



Diyarbakır Valiliği'nin yaptığı şu ifadeleri kullanmıştı: "PKK/KCK terör örgütünün çağrıları dâhilinde 9 Ekim tarihi bahane gösterilerek bu tarihten itibaren ilimizdeki teröre müzahir yapıların yasadışı eylemler yapabileceği, milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, cumhuriyetin. temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği ve miting süresince kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceği mütalaa edilmiştir.

Terör örgütü uzantısı DEM Parti ve PKK yandaşlarından Diyarbakır'da alçak provokasyon (Takvim.com.tr ekran görütüsü)



Bu sebeple halkımızın huzurunun sağlanması ve yukarıda belirtilen tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, Diyarbakır il mülki sınırları içerisinde yapılacak açık alan mitinginin alması Valiliğimizce uygun görülmemiştir." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN