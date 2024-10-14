Başkan Erdoğan’ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına idari soruşturma: Bu ahlaksızlığın hesabı sorulacak

Kendilerinde Erdoğan'ın çok sayıda portresinin bulunduğunu dile getiren Demirçalı, "Fotoğrafın dışarıdan mı getirildiğini, belediyenin içinden mi temin edildiğini bilmiyorum. Bunu yapanlar belediye çalışanları olduğu için belediyenin içinden de almış dışarıdan da getirmiş olabilirler." ifadesini kullandı.

"Yüreğir Belediye başkanının görevi devraldığı sırada makam odasında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na ait fotoğraf sonrasında indiriliyor ve belediye bahçesi içerisinde saygısızca muameleye maruz bırakılarak çöp poşeti içinde, uygun olmayan şekilde bulunuyor. Burada sadece bir fotoğrafın indirilmesini ve atılmasını konuşmuyoruz, ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, milletin iradesine, milli iradenin en yüksek temsil makamına yapılmış küstahça bir saldırıyı konuşuyoruz. Bu hadsizliğin ve ahlaksızlığın sorumluları bilsinler ki siz ancak bir fotoğrafı indirip atabilirsiniz ancak bu milletin gönlünden Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla söküp atamazsınız."

AK Parti İl Başkanı Ozan Gülaçtı, basın açıklamasında, seçim sonuçlarını milletin takdiri olarak gördüklerini belirterek, "Bugüne kadar geldiğimiz süreçte maalesef aynı olgunluğu, siyasi saygıyı CHP'li belediye yönetimi tarafından göremiyoruz. Öncelikle sırf siyasi düşüncelerinden dolayı emeğiyle, alnının teriyle çalışan işçilerimizi işlerinden ettiler." dedi.





Gülaçtı, olayın doğrudan Türk milletine yapılmış hakaret olduğunu söyledi.

Şüphelilerin adalet önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacaklarını belirten Gülaçtı, "Bu ahlaksızlığın mutlaka hesabını soracağız. Kimse milletin iradesini çiğnemeye kalkışmasın. Bu tür çirkin ve aşağılık davranışlar, sadece bu aziz milletin kutlu yürüyüşüne taş koymaya çalışanların acizliğini gösterir ama bilsinler ki bu çirkinliği yapanlar, o fotoğrafı makam odasından indirip sonra da ahlaksızca bahçeye, sağa sola, çöplüğe atanlar ve onların destekçileri, adaletin pençesinde hak ettikleri cezayı bulacaklardır." ifadelerini kullandı.

Gülaçtı, "Bu milletin liderine yapılan her saldırı, tüm millete yapılmış sayılır ve bu saldırının hesabı da mutlaka sorulur. Bu ahlaksızca yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve tüm sorumluları kamuoyu önünde derhal özür dilemeye davet ediyoruz." dedi.