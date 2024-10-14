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Boris Johnson'ın Unleashed kitabında dikkat çeken Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları: Dostum Erdoğan'la...

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın kaleme aldığı 'Unleashed' isimli kitabında Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları dikkat çekti. Kitabında, Başkan Erdoğan hükümetinin tamamen doğru olduğunu belirten Boris Johnson, "Kim ne derse desin Erdoğan hükümeti bence tamamen doğru ve biz Avrupa'da Türkleri en çok destekleyen ülke olduk. Hiç tereddütsüz Osmanlı geçmişimin gerektirdiği gibi davrandım" ifadelerini kullandı. Öte yandan Johnson, Somali'nin başkenti Mogadişu'da yer alan Mogadişu Uluslararası Havalimanı'nı Türkiye'nin yaptığını öğrenince hayret ettiğini belirtti.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 21:00 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 21:00
Boris Johnson’ın Unleashed kitabında dikkat çeken Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları: Dostum Erdoğan’la...

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Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın 784 sayfalık Unleashed "Serbest Bırakıldı" isimli anı kitabı yayınlandı. Birleşik Krallık'ın son zamanlarda gördüğü en önemli olayları ve görevde geçirdiği süreyi anlatan Boris Johnson kitabında Türkiye'nin gücüne ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetine de yer verdi.

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Unleashed isimli yeni kitabı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Unleashed isimli yeni kitabı (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)

"ERDOĞAN'LA ORTAK PROJELERİMİZ OLDU"

Kitabında, Başkan Erdoğan hükümetinin tamamen doğru olduğunu belirten Boris Johnson, "Kim ne derse desin Erdoğan hükümeti bence tamamen doğru ve biz Avrupa'da Türkleri en çok destekleyen ülke olduk. Hiç tereddütsüz Osmanlı geçmişimin gerektirdiği gibi davrandım." ifadelerini kullandı. "Erdoğan'la ortak projelerimiz oldu" diyen Johnson, savaş uçağından savaş gemisine Türkiye'nin son derece önemli bir ülke olduğunu vurgulayarak, Suriye savaşında ön cephede yer aldığını oradan gelen göçmen akınını bir kahraman gibi hallettiğini söyledi.

Türkiye tarafından inşa edilen Mogadişu Uluslararası Havalimanı (Takvim.com.tr)Türkiye tarafından inşa edilen Mogadişu Uluslararası Havalimanı (Takvim.com.tr)
"TÜRKLER TARAFINDAN YAPILDIĞINI ÖĞRENİNCE HAYRET ETTİM"

Türkiye'nin Libya, Somali ve Irak'a da asker göndererek Osmanlı politikasından hiç geri kalmadığını vurgulayan Johnson, kitabında "Somali'nin başkenti Mogadişu'da yer alan Mogadişu Uluslararası Havalimanı'na inerken Amerikalılar ya da Çinliler tarafından değil de Türkler tarafından yapıldığını öğrenince hayret ettim" ifadelerini kullandı.

Boris Johnson’ın Unleashed kitabında dikkat çeken Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları: Dostum Erdoğan’la...

Başkan Erdoğan, eski İngiltere Başbakanı Johnson (AA)Başkan Erdoğan, eski İngiltere Başbakanı Johnson (AA)
TÜRKİYE KİLİT NOKTADA

Kitabında Rusya'nın Ukrayna işgali başlıklı NATO görüşmelerinden notlar aktaran Johnson, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularında Türkiye'nin kilit noktada olduğuna atıfta bulunarak "2022'deki Madrid zirvesinde dostum Erdoğan'la yan yana oturuyordum. Artık onun kafasında bu iki ülkenin NATO'ya kabulüyle ilgili endişelerin azaldığından emindim" ifadelerini kullandı.

2022 YILINDA DÜZENLENEN NATO LİDERLER ZİRVESİ (AP)2022 YILINDA DÜZENLENEN NATO LİDERLER ZİRVESİ (AP)

2022 YILINDAKİ NATO ZİRVESİ GÜNDEM OLMUŞTU

2022 yılında düzenlenen Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi''nde Başkan Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasındaki sohbet gündem olmuştu. Erdoğan ile Biden'ın sohbetine Borris Johnson Türkçe konuşarak "Çok güzel" demesi kahkahalara neden olmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN VE BORIS JOHNSON (AP)BAŞKAN ERDOĞAN VE BORIS JOHNSON (AP)

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın oplantı todasında tek başına bekleyen Johnson'ın omzuna dokun ve Başkan Erdoğan'ı fark eden İngiltere Başbakanı da aynı şekilde samimiyetini göstermesi gündem olmuştu.

Başkan Erdoğan, eski İngiltere Başbakanı Johnson (AA)Başkan Erdoğan, eski İngiltere Başbakanı Johnson (AA)

BABA OCAĞI ÇANKIRI

VOA Türkçe Londra muhabiri Barış Çimen Boris Johnson'ın kitabının değerlendirmesini yaparken Eski İngiltere Başbakanı'nın dede ocağının Çankırı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu. Boris Johnson ve ailesi Çankırı Kalfat'ta halen Sarıoğlangiller diye anılıyor.

Başkan Erdoğan, eski İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden (AA)Başkan Erdoğan, eski İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden (AA)

GAZETECİLİKTEN BAŞBAKNLIĞA

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan İngiltere başbakanı 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.

Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra yine muhafazakar eğilimli Daily Telegraph'ta devam etti. Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.

2008'de Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi adayı Ken Livingstone'dan az bir farkla aldı ve bu görevi 2016'ya dek iki dönem sürdürdü. Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti, İngiltere'de 2010'da yapılan seçimi kazanarak 13 yıllık İşçi Partisi dönemine son verdi. 2010'da Liberal Demokrat Parti ile koalisyon hükümeti kuran Muhafazakar Parti, 2015'te yapılan seçimde ise tek başına iktidara geldi. Johnson da aynı yıl yeniden milletvekili seçildi. İngiltere'de 2016'da ülkenin AB üyeliği konusunda yapılan Brexit referandumunda Johnson, birlikten ayrılma yanlısı kampanyanın başını çekenlerden biri oldu.

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