Boris Johnson’ın Unleashed kitabında dikkat çeken Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları: Dostum Erdoğan’la...

Başkan Erdoğan, eski İngiltere Başbakanı Johnson (AA)
TÜRKİYE KİLİT NOKTADA
Kitabında Rusya'nın Ukrayna işgali başlıklı NATO görüşmelerinden notlar aktaran Johnson, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularında Türkiye'nin kilit noktada olduğuna atıfta bulunarak "2022'deki Madrid zirvesinde dostum Erdoğan'la yan yana oturuyordum. Artık onun kafasında bu iki ülkenin NATO'ya kabulüyle ilgili endişelerin azaldığından emindim" ifadelerini kullandı.
2022 YILINDA DÜZENLENEN NATO LİDERLER ZİRVESİ (AP)
2022 YILINDAKİ NATO ZİRVESİ GÜNDEM OLMUŞTU
2022 yılında düzenlenen Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi''nde Başkan Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson arasındaki sohbet gündem olmuştu. Erdoğan ile Biden'ın sohbetine Borris Johnson Türkçe konuşarak "Çok güzel" demesi kahkahalara neden olmuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BORIS JOHNSON (AP)
Öte yandan Başkan Erdoğan'ın oplantı todasında tek başına bekleyen Johnson'ın omzuna dokun ve Başkan Erdoğan'ı fark eden İngiltere Başbakanı da aynı şekilde samimiyetini göstermesi gündem olmuştu.
Başkan Erdoğan, eski İngiltere Başbakanı Johnson (AA)
BABA OCAĞI ÇANKIRI
VOA Türkçe Londra muhabiri Barış Çimen Boris Johnson'ın kitabının değerlendirmesini yaparken Eski İngiltere Başbakanı'nın dede ocağının Çankırı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu. Boris Johnson ve ailesi Çankırı Kalfat'ta halen Sarıoğlangiller diye anılıyor.
Başkan Erdoğan, eski İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden (AA)
GAZETECİLİKTEN BAŞBAKNLIĞA
Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan İngiltere başbakanı 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.
Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra yine muhafazakar eğilimli Daily Telegraph'ta devam etti. Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.
2008'de Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi adayı Ken Livingstone'dan az bir farkla aldı ve bu görevi 2016'ya dek iki dönem sürdürdü. Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti, İngiltere'de 2010'da yapılan seçimi kazanarak 13 yıllık İşçi Partisi dönemine son verdi. 2010'da Liberal Demokrat Parti ile koalisyon hükümeti kuran Muhafazakar Parti, 2015'te yapılan seçimde ise tek başına iktidara geldi. Johnson da aynı yıl yeniden milletvekili seçildi. İngiltere'de 2016'da ülkenin AB üyeliği konusunda yapılan Brexit referandumunda Johnson, birlikten ayrılma yanlısı kampanyanın başını çekenlerden biri oldu.