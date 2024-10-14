Boris Johnson’ın Unleashed kitabında dikkat çeken Başkan Erdoğan ve Türkiye detayları: Dostum Erdoğan’la...

VOA Türkçe Londra muhabiri Barış Çimen Boris Johnson 'ın kitabının değerlendirmesini yaparken Eski İngiltere Başbakanı'nın dede ocağının Çankırı olduğunu bir kez daha hatırlattı. Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu. Damat Ferit Paşa hükümetlerinde Maarif (Eğitim) ve Dahiliye Nazırlığı yapan Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi, 1813'te Çankırı'nın Kalfat köyünde doğmuştu. Boris Johnson ve ailesi Çankırı Kalfat'ta halen Sarıoğlangiller diye anılıyor.

Başkan Erdoğan, eski İngiltere Başbakanı Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden (AA)



GAZETECİLİKTEN BAŞBAKNLIĞA

Tam adı Alexander Boris de Pfeffel Johnson olan İngiltere başbakanı 19 Haziran 1964'te New York'ta doğdu. Eton Koleji'nden mezun olduktan sonra Oxford Üniversitesi'nde eğitim gördü.



Boris Johnson'ın, 1987'de Times gazetesinde muhabir olarak başlayan gazetecilik kariyeri daha sonra yine muhafazakar eğilimli Daily Telegraph'ta devam etti. Johnson, 1999-2005 tarihleri arasında ise yine muhafazakar eğilimli Spectator dergisinin editörü olarak görev yaptı. BBC'nin "Have I Got News for You" adlı talk show programında yer aldı.



2008'de Londra Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı İşçi Partisi adayı Ken Livingstone'dan az bir farkla aldı ve bu görevi 2016'ya dek iki dönem sürdürdü. Johnson'ın mensubu olduğu Muhafazakar Parti, İngiltere'de 2010'da yapılan seçimi kazanarak 13 yıllık İşçi Partisi dönemine son verdi. 2010'da Liberal Demokrat Parti ile koalisyon hükümeti kuran Muhafazakar Parti, 2015'te yapılan seçimde ise tek başına iktidara geldi. Johnson da aynı yıl yeniden milletvekili seçildi. İngiltere'de 2016'da ülkenin AB üyeliği konusunda yapılan Brexit referandumunda Johnson, birlikten ayrılma yanlısı kampanyanın başını çekenlerden biri oldu.

