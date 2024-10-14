SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ankara'daki asansör faciasında 3 tutuklama

Ankara'da bozulan asansörde mahsur kalan Berensu Bolat kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirmişti. Asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin kusurlu bulunan 3 itfaiye görevlisinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 22:08 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 22:08
Ankara’daki asansör faciasında 3 tutuklama

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'nın Sincan ilçesinde 23 Temmuz'da bir çocuğun asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin kusurlu bulunan 3 itfaiye görevlisinin "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Ankara'daki asansör faciasında 3 tutuklama (AA)Ankara'daki asansör faciasında 3 tutuklama (AA)

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir apartmanın asansöründe mahsur kalan iki çocuktan Beren Su Bolat'ın, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda itfaiye görevlileri E.A, B.Y. ve B.B'nin kusurlarının bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, Başsavcılığın 25 Temmuz tarihli yazısı üzerine Ankara Valiliğinin söz konusu kişiler hakkında soruşturma izni verdiği, şüphelilerin buna itirazda bulunduğu anımsatıldı.

Ankara'daki asansör faciasında 3 tutuklama (AA)Ankara'daki asansör faciasında 3 tutuklama (AA)

Bu itirazın reddedilmesi üzerine, 3 itfaiye görevlisinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, adliyeye sevk edilen şüphelilerin, Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandığı bildirildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA