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AK Parti Latif Aydemir'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti: Yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez

Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir’in İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini açıkladı. Dağ, paylaşımında, "Konuşma partimizce kabul edilemez. Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız" dedi.

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Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 23:57 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 00:07
AK Parti Latif Aydemir’i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti: Yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, "Kadına ve çocuğa karşı şiddet konusunda tavizsiz ve kararlı bir mücadele vermek asli sorumluluğumuzdur" dedi.

AK Parti Latif Aydemir'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti (Takvim.com.tr)AK Parti Latif Aydemir'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti (Takvim.com.tr)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu bağlamda Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Latif Aydemir'in İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde kadın cinayetleriyle ilgili yaptığı konuşma partimizce kabul edilemez. Kadınlara yönelik şiddetin engellenmesinde büyük mücadele veren bir parti olarak amasız fakatsız şiddete karşıyız. Aydemir, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir. Şiddet, hiçbir hali ve şekliyle kabul edilemez" dedi.

AK Parti Latif Aydemir'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti (Takvim.com.tr)AK Parti Latif Aydemir'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti (Takvim.com.tr)

NE OLMUŞTU?

Bayraklı Belediyesi Meclis Üyesi AK Partili Latif Aydemir, Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye'deki kadın cinayetlerine ilişkin tepki çeken sözler sarf etmişti. Aydemir, "Hanımlarımızın bir kısmını tenzih ederim ama öldürenler kadar ölenler de suçludur." ifadelerini kullanmıştı.

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