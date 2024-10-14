Vali Gül'den CHP'li Şişli Belediye Başkanı Şahan'a sert tepki! "Yıllardır ödemedikler borçlarını ödeyebilirler"

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kamu yöneticisi olarak görev yaptığı süre içinde siyasi tartışmalara girmemeye azami özen gösterdiğini vurgulayarak, Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Şişli Belediye Başkanı'na şu ifadelerle tepki gösterdi:

"ÇOK PARALARI VARSA, YILLARDIR ÖDEMEDİKLERİ BORÇLARINI ÖDEYEBİLİRLER"

"Ancak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın, 'Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamalarını, siyasi polemikten ziyade devletimizi ve devletin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını değerlendirdiğim için bu açıklamayı yapma gereği hissettim. İstanbul'umuzda toplam 3 bin 963 ilk ve orta dereceli okul bulunuyor. Bu okullarımızda çeşitli statülerde toplam 18 bin 465 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu personelin tüm özlük hakları, kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler."