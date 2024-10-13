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İstiklal Caddesi'nde polise bıçaklı saldırı!

Beyoğlu’nda sabit noktada görev yapan polis memuru, arkasından yürüyen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Ekim 2024
İstiklal Caddesi’nde polise bıçaklı saldırı!

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İstanbul İstiklal Caddesi üzerinde dün saat 11 sularında meydana gelen olayda cadde üzerinde sabit nokta görevi yapan polis memuru beklediği sırada arkasından şüheli Oytun I. yaklaştı. Ardından harekete geçen şüpheli, elindeki bıçağı polisin boynuna sapladı.

KOŞARAK KAÇTI

Saldırgan koşarak kaçarken, polis memuru ise bir süre sendeledi. Zabıta memurunun yanına gelip yardım etmeye çalıştığı polis memuru, tedavi altına alındı. Polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Saldırganın 'Kasımpaşa'da bir parkta yakalandı. Saldırganın psikolojik tedavi gördüğü, 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'kişilerin huzur ve sükununu bozmak' suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı.

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