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FETÖ'cü karı koca Ankara'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve evli olan Ö.K ile S.K, Ankara'da yakalandı. Her iki şüphelinin de uzun yıllardır arandıkları, yakalanmamak için sürekli olarak adres ve kılık değiştirdikleri tespit edildi.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 16:54 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 16:56
FETÖ’cü karı koca Ankara’da yakalandı

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Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon düzenlendi.

BYLOCK'ÇU KARI-KOCA YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma ve yönetme suçlarından aranan Ö.K ile S.K gözaltına alındı.

Ö.K ile S.K'nin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünde yönetici pozisyonunda oldukları, kripto haberleşme programı Bylock kullandıkları ve çok sayıda hesaplarının olduğu tespit edildi.

KIRKLARELİ İL ABLASI ÇIKTI!
S.K'nin 2011-2017 yılları arasında örgütün "Kırklareli il ablası" olduğu, örgütle iltisaklı şirketlerde çalıştığı ve örgüte çok sayıda eleman kazandırdığı, daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan şahısların ifadelerinde adının çok fazla geçtiği belirlendi.

Ö.K'nın ise Kırklareli Üniversitesinde akademisyenlik yaparken ihraç edildiği, çalıştığı dönemde "Kırklareli üniversite sorumlusu" olarak görev yaptığı üniversitedeki öğretim üyesi ve akademisyenlerden sorumlu olduğu, bu sayede çok sayıda eleman kazandırdığı tespit edildi. Kod adı olarak "Erkan" ismini kullandığı belirlenen Ö.K'nın adının, etkin pişmanlıktan faydalan çok sayıda örgüt üyesinin ifadesinde geçtiği öğrenildi.

SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRDİLER
Her iki şüphelinin de uzun yıllardır arandıkları, yakalanmamak için sürekli olarak adres ve kılık değiştirdikleri, ekiplerin takibi sonucu Altındağ'daki bir dubleks apartman dairesinin üst katında yaşadıkları tespit edildi.

Daire içinden kapattıkları üst kat için ayrı bir kapı inşa ederek burada kayıtsız şekilde yaşadıkları belirlenen Ö.K ve S.K, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

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