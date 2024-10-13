Başkan Erdoğan: Netanyahu ve çetesinin gördükleri rüyalar kâbusa dönüşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk-Sırbistan ziyaretleri dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "İsrail'in savaşı tüm bölgeye yayma çabaları, diğer yanda terör örgütlerinin bölücü ve yıkıcı faaliyetleri ortadayken, küçük çıkar hesaplarını bir kenara bırakarak dayanışma içinde bölgeyi kurtarmamız lazım" dedi. Erdoğan, "Netanyahu ve çetesinin gördükleri rüyalar kâbusa dönüşecek" dedi ve şu mesajları verdi:

BAHÇELİ-DEM EL SIKIŞMASI

Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrı ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Sayın Bahçeli'nin bu attığı adım, bir kenara konulamaz. Bahçeli'nin özellikle attığı bu adım bana göre çok çok önemli bir adımdır.



"MİT KONTROL ALTINDA TUTUYOR"

İsrail'in bu saldırganlığı kulak ardı edilemez. Şu anda biz istihbarat teşkilatımızla A'dan Z'ye İsrail'in Türkiye'ye yönelik attığı veya atabileceği her türlü adımı tabii ki kontrol altında tutuyoruz. Bunları bizim göz ardı etmemiz mümkün değil. İsrail, bölgesel ve küresel barışa yönelik en somut tehdittir.

"BEDELİNİ AĞIR ÖDER"

Bizim iç cephemize saldıran ve her maskeyi takabilen yapılara karşı birliğimizi müdafaa etmemiz son derece mühim. Milletimiz sapasaağlam durduğu müddetçe biz bunların tümüyle evelallah mücadele ederiz. Sokakları karıştırmaya teşebbüs edenleri buradan bir kez daha uyarıyorum, böyle bir hata yapmasınlar, bedelini ağır öderler.

KABİNE VE AK PARTİ'DE DEĞİŞİKLİK

Genel Başkan Yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. kabinemizde biliyorsunuz iki arkadaşımız değişime tabi oldu. Şimdi bu yeni süreçte de hem Genel Başkan Yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir.

"SUÇ İŞLEYEN MUTLAKA CEZAEVİNE GİRECEK"

Son dönemde yaşanan kimi cinayetler ve hadiseler milletimizin kendini güvende hissetme ve adalete olan inancını zedeleme eğiliminde. Ceza infaz sisteminde yapacağımız değişikliklerle suç işleyen cezaevine mutlaka gireceğini bilecek. Oluşturulmak istenen "suçlular cezasız kalıyor, yapanın yanına kar kalıyor" anlayışının doğru olmadığını vatandaşlarımız görecektir.

"BÖLGEYİ KURTARMALIYIZ"

Mekanizma birlikte hareket ediyor. Diğer tarafta ise Amerika, İngiltere, Almanya'dan oluşan koalisyon güçleri bulunuyor. Koalisyon güçleri PKK/YPG terör örgütünü hamiliğine soyunmuş durumda. Küçük çıkar hesaplarını bir kenara bırakarak dayanışma içinde bölgeyi kurtarmamız lazım.

KÖFTECİ YUSUF OLAYI

Sözünü ettiğiniz köftecideki denetimde Ankara'da iki şubede uygunsuz gıda tespiti yapılıyor. Savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. Bakanlığımızın yapmış olduğu idari işlemler de yargısal denetim altındadır. Herkesin de kendini savunma hakkı bulunuyor. Netice itibarıyla mahkeme nihai kararı veriyor, Bakanlık da denetimin sonucunu yayımlıyor. Bu denetimlerimiz devam edecek.