İran’dan İsrail’e gövde gösterisi! Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretiyle ne mesaj verdi?

ran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Mikati ile görüştü (İHA) MİKATİ İLE GÖRÜŞTÜ Galibaf, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler, Lübnanlı göçmenlerin durumu, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail saldırılarının durdurulması konuları ele alındı. Lübnan Başbakanı Mikati görüşmede önceliklerinin ateşkes olduğunu belirterek, "Lübnan olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını, Lübnan'ın güneyinde bulunan ordunun güçlendirilmesini ve BM ile iş birliği içinde olduğumuz ülkeler aracılığıyla İsrail'in bu kararları uygulaması için baskı yapılmasını savunuyoruz" dedi.

Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretiyle ne mesaj verdi? (Takvim.com.tr ekran görüntüsü)



Konuya ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullanan Prof. Dr. Burak Küntay, "Her gün 'Acaba Hamaney vurulacak mı?' diye tevatürlerin dolaştığı bir dünyada şu uçağa herhangi bir saldırı yapılmaması İsrail ile İran arasındaki çok farklı noktalara koyulan savaş hadisesiyle ilgili önemli bir mesajdır" dedi.







Prof. Dr. Burak Küntay ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Bu ziyarette bizim bildiğimiz buradan sonra Cenevre'ye gidileceğini söylüyor. Yani Uluslararası toplumda destek mahiyetinde bir siyasi lobi faaliyeti ve bunun ilk durağı olarak Lübnan'a uğruyor. Bütün her yerin bombaladığı bir dönem, İran'ın hedef gösterildiği bir dönem, İran'ın her gün neresinin vurulacağına dair iddialara girildiği bir dönemde, İran'ın teknik olarak iki numarası diyebileceğimiz meclis başkanı bil fiil Lübnan'a kendi gitti. Dolayısıyla bu bir güç gösterisi biz korkmuyoruz demek.