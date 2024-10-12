İran’dan İsrail’e gövde gösterisi! Muhammed Bakır Galibaf, Beyrut ziyaretiyle ne mesaj verdi?

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a destek mesajını iletmek üzere başkent Beyrut'a gitti.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın İsrail saldırıları altındaki Lübnan'a destek mesajını iletmek üzere başkent Beyrut'a gitti.
KENDİ KULLANDIĞI UÇAK İLE GİTTİ
İran devlet televizyonunun haberine göre, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Kalibaf, kendi kullandığı uçağıyla gittiği Beyrut'ta basına açıklama yaptı.
Parlamentolararası Birlik Zirvesi'ne katılmak üzere Cenevre'ye gittiğini belirten Kalibaf, "Cenevre'ye bir geziye gidiyorum fakat ondan önce İran halkının, liderinin ve cumhurbaşkanının Lübnan halkına her zaman yanında olduğumuz mesajını iletmek için Sayın Nebih Berri'nin daveti üzerine Beyrut'a gelmeyi tercih ettim." dedi.
MİKATİ İLE GÖRÜŞTÜ
Galibaf, temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Lübnan'daki son gelişmeler, Lübnanlı göçmenlerin durumu, insani yardımların ulaştırılması ve İsrail saldırılarının durdurulması konuları ele alındı. Lübnan Başbakanı Mikati görüşmede önceliklerinin ateşkes olduğunu belirterek, "Lübnan olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının uygulanmasını, Lübnan'ın güneyinde bulunan ordunun güçlendirilmesini ve BM ile iş birliği içinde olduğumuz ülkeler aracılığıyla İsrail'in bu kararları uygulaması için baskı yapılmasını savunuyoruz" dedi.
İRAN NE MESAJ VERDİ?
İran'ın Lübnan ziyareti gövde gösterisi olarak değerlendirilirken, ziyaretin şifreleri A Haber'de ekranlara gelen 'Satır Arası' programında masaya yatırıldı. Peki İran, Lübnan ziyareti ile ne mesaj verdi? İşte detaylar…
Konuya ilişkin çok çarpıcı ifadeler kullanan Prof. Dr. Burak Küntay, "Her gün 'Acaba Hamaney vurulacak mı?' diye tevatürlerin dolaştığı bir dünyada şu uçağa herhangi bir saldırı yapılmaması İsrail ile İran arasındaki çok farklı noktalara koyulan savaş hadisesiyle ilgili önemli bir mesajdır" dedi.
Prof. Dr. Burak Küntay ziyarete ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu ziyarette bizim bildiğimiz buradan sonra Cenevre'ye gidileceğini söylüyor. Yani Uluslararası toplumda destek mahiyetinde bir siyasi lobi faaliyeti ve bunun ilk durağı olarak Lübnan'a uğruyor. Bütün her yerin bombaladığı bir dönem, İran'ın hedef gösterildiği bir dönem, İran'ın her gün neresinin vurulacağına dair iddialara girildiği bir dönemde, İran'ın teknik olarak iki numarası diyebileceğimiz meclis başkanı bil fiil Lübnan'a kendi gitti. Dolayısıyla bu bir güç gösterisi biz korkmuyoruz demek.
Ama bunun geneline baktığımız da önemli olan iki nokta var. Bu uçak Lübnan'a giderken, İsrail'in haberi yok mu? Açık konuşalım İsrail'in haberi bar. Her gün 'Acaba Hamaney vurulacak mı?' diye tevatürlerin dolaştığı bir dünyada şu uçağa herhangi bir saldırı yapılmaması İsrail ile İran arasındaki çok farklı noktalara koyulan savaş hadisesiyle ilgili önemli bir mesajdır.
Bir hafta öncesinden televizyonlardan randevulaşıyorlar, İran vuracak diye. Böyle randevulu bir savaş olur mu? Buna baktığımız zaman bu tablo içerisinde anlaşma demem ama, güçlerini bir yere kadar kullanma ve bu işi total bir karşılıklı savaş dönüştürmeme hikayesi var. "
VURULMUŞ BİNALARI ZİYARET NE ANLAMA GELİYOR?
"Yan binalara baktığımızda nokta atışlar yapmış İsrail, fakat sokağın ortasında İran'ın iki numarası ben buradayım diyor. Bu bir güç gösterisi, bu önemli bir duruş. Aslında İsrail ile İran arasındaki savaş diyaloğuna ve savaşın ilerleme sürecine mesaj veriyor. Ama bir de işin uluslararası ilişkiler boyutu var. İran bu yapılan zulme ben sesiz kalmıyorum deyip bir lobi yapıp dünyaya gidiyor."