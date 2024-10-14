CHP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın Kaz Dağları’nı talan ediyor! 14 dönümlük zeytinlik imara açıldı

Skandala AK Parti karşı çıktı ama CHP kabul etti (Sabah)

Birol Şahin, "İlçe ve Büyükşehir Belediyeleri CHP'li olunca el ele verip rahat rahat zeytinlikleri imara açıyorlar. Doğa harikası Kaz Dağları'mızın , Zeytin Ağaçlarının İmar rantına kurban edilmesine sessiz kalmayacak her türlü yasal ve demokratik haklarımızı kullanacağız." dedi.

Zeytinliklerin betonlaşmaya kurban edilemeyeceğini ifade eden AK Partili meclis üyeleri ayrıca imar kanununun 8. Maddesini dayanak göstererek parsel bazlı imar değişikliği yapılamayacağını belirtti. AK Partili Mehmet Birol Şahin, Kaz Dağları'ndaki zeytinliklerin CHP eliyle imar katliamına uğratılarak betonlaşmaya terk edildiğini söyledi.

Tam 14 bin dönümlük zeytinlik (Sabah)

CHP KABUL ETTİ

AK Partili meclis üyelerinin tüm muhalefetine rağmen CHP'li meclis üyeleri zeytinliklerin imara açılmasını oy birliğiyle kabul etti.

Edremit İlçesi Narlı Mahallesi 510 ada 28 parsel, Güre Mahallesi 570 ada 19, 20, 24, 79 parsel ve Çamlıbel Mahallesi 431 ada 51 parsel konut alanı ilan edildi. Böylelikle CHP'nin kararıyla Kaz Dağları'nda içerisinde binlerce zeytin ağacının bulunduğu alanın betonlaşmasının önü açıldı.

Yapılan imar değişikliği imar kanununun 8. Maddesine aykırı bir şekilde yapıldı. Üç ayrı parsel için üç ayrı gündem maddesi olarak teklif edilip parsel bazında belediye meclisinde kabul edilen imar değişikliği bu yönden kanuna aykırılık gösterdi.

İmar kanununa göre Parsel bazında; nüfusu, yapı yoğunluğunu, kat adedini, bina yüksekliğini arttıran imar planı değişikliği yapılamadığı öğrenildi.

İmar değişikliği parsel bazında yapılınca ilgili parselden terk edilmesi gerekli olan yol, otopark, sosyal ve yeşil alan terkleri yapılamıyor.

ÇEVRECİLİK SÖZDE KALDI

CHP'nin Balıkesir'deki bu kararı çevreciliğin de sözde kaldığını hatırlattı. Her fırsatta çevreciliği, ağaç severliği kimselere bırakmayan CHP imar rantı uğruna binlerde zeytin ağacının katledilmesine izin verdi.