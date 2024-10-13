TBMM Başkanı Kurtulmuş: Anayasa’nın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma söz konusu değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa'nın 3. maddesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İlk 4 madde ile ilgili bir tartışma söz konusu değildir. Gazi Üniversitesi'nde yaptığım konuşma üzerinden yapılan algı yönetimidir. 3. madde üzerinden bir tartışma ortamı yaratmak haksızlıktır" dedi.



Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak bugüne kadar, önümüzdeki anayasa süreçlerine ilişkin muhtevayla ilişkin konuşmaktan bilerek hep kaçındım. Çünkü benim Meclis Başkanı olarak en temel görevim; bu sürecin açık, şeffaf ve herkesi işin içine katacak şekilde sürdürülebilmesidir. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yasama yılında bütün siyasi partilerle görüşmeler gerçekleşti. Hiçbir siyasi parti kategorik olarak kapıyı kapatmadı. Tabii ki eleştirel var, demokrasinin güzelliği de burada. Herkes farklı fikirleri söyleyecek ama partiler arasında mecliste güzel bir ortam ortaya çıkarsa bizim zihnimizden geçen çok büyük bir katılımla, parlamentoda 400'ün çok üstünde bir oyla anayasa kabul edilsin. Bunun için çalışmaları sürdürüyoruz."

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