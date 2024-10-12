Bakan tarih verdi: 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz! Seyahat süresi 1,5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nda incelemelerde bulundu.
Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ulaşım alanında yaptıkları yatırımlarla ülke içinde çok modlu bağlantıyı sağlamanın yanı sıra, kıtalar arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak uluslararası projeleri de hayata geçirdiklerini anlattı.
Uraloğlu, Asya ile Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olarak değerlendirilen İpek Demiryolu projesinin hayata geçmesinin, bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi kapsamında büyük titizlikle ele alınan uluslararası projelerin başında geldiğine işaret etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Fotoğraf:AA)
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın 30 Ekim 2017'de hizmete alınmasıyla bu hedefe ulaşmak için çok büyük bir adım attıklarına değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ise özellikle Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yeni bir güzergahta inşa edilerek, hem saatte 200 kilometre hız kapasitesi sağlayarak hem de hattın yük taşıma kapasitesini artırarak, ülkemizin yüksek standartlı bir demir yolu hattıyla Avrupa Birliği'ne bağlanmasını sağlayacak bir proje. Ayrıca bu hattımız Uzak Asya'dan gelen trenlerin Avrupa'ya geçişindeki ilk noktayı oluşturmasıyla İpek Demiryolu projesinin en önemli halkasını oluşturuyor."
Uraloğlu, Halkalı - Ispartakule - Çerkezköy - Kapıkule Hızlı Tren Hattı olarak bilinen projenin toplam uzunluğunun yaklaşık 229 kilometre olduğunu söyledi.
4 SAATTEN 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK
Bu projenin 3 etaptan oluştuğuna dikkati çeken Uraloğlu, "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla, mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı hedefliyor, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşmesini planlıyoruz." diye konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (ortada), Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemelerde bulundu. (Fotoğraf: AA)
Bakan Uraloğlu, projenin en uzun ilk etabı olan 153 kilometre uzunluğundaki Kapıkule-Çerkezköy hattının finansmanında kısmen İPA yani Avrupa Birliği fonu kullandıklarını bildirdi.
Bu etapla ilgili bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Toprak, kazı ve dolgu çalışmalarını tamamlama aşamasındayız. Toplam 1083 metre uzunluğundaki 2 viyadüğün inşasını tamamladık. 8 aç-kapa tünelinin 6'sını bitirdik, 2'sinin çalışmaları sürüyor. 32 demiryolu köprünün 25'ni, 52 alt geçidin 49'unu, 62 üstgeçitten 48'ini ve 181 menfezden 162'sini tamamlayarak, proje kapsamındaki sanat yapılarının büyük çoğunluğunu da bitirdik. Yine, bu proje kapsamında; Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran, Kapıkule olmak üzere 4 yeni istasyon binasını da inşa ediyoruz. Mevcutta Çerkezköy Yük İstasyonu ve Edirne İstasyon Binaların ve çevre sahalarını düzenliyoruz. Kapıkule-Çerkezköy etabının genelinde yaklaşık yüzde 88 fiziki ilerleme sağladık ve bu etaptaki çalışmalarımızı 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz."
Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule etabında tünel açma çalışmalarının geçen yıl temmuz ayında başladığını anımsattı.
Halkalı-Ispartakule etabında 6,4 kilometre çift tüp olarak TBM tüneli, 634 metre uzunluğunda 2 aç-kapa tünel ve 1,38 kilometre açık hat olmak üzere zemin iyileştirmeleri dahil 8,4 kilometre uzunlukta yeni demir yolu hattının tamamının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatlarının yapıldığını belirten Uraloğlu, proje kapsamında TBM giriş noktası olan Halkalı kesiminde TBM portal imalatlarını tamamladıklarını söyledi.
TBM kazılarının sürdüğü hat-1 tünelinde yüzde 96, hat-2 tünelinde ise yüzde 76 oranında ilerleme kaydettiklerini anlatan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:
"Segment üretimlerini bitirdik. Bu hattımız tamamlandığında, Ispartakule'den devam edecek 67 kilometrelik hatla, İstanbul'u mevcut Halkalı İstasyonu'ndan Çerkezköy ilçesine bağlayacak yolcu ve yük hizmetlerini sağlayacak ve Çerkezköy-Kapıkule hattına entegre edecektir. Böylece Türkiye'nin Avrupa sınırına bağlanan Trans-Avrupa Ulaşım Ağının bir parçası olacaktır. Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı etabımız genelinde yüzde 69 ilerleme sağladık. Bu etabımızın çalışmalarını aynı Kapıkule-Çerkezköy etabımızın çalışmaları gibi 2025 yılı sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. 67 kilometre uzunluğundaki Ispartakule-Çerkezköy etabımızdaki çalışmalarımıza da hattın en batı kesimindeki Çerkezköy tarafından başladık."