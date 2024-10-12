Bakan tarih verdi: 2025 yılı sonunda tamamlamayı hedefliyoruz! Seyahat süresi 1,5 saate düşecek

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana ulaşım alanında yaptıkları yatırımlarla ülke içinde çok modlu bağlantıyı sağlamanın yanı sıra, kıtalar arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak uluslararası projeleri de hayata geçirdiklerini anlattı. Uraloğlu, Asya ile Avrupa kıtaları arasında en kısa, en güvenli, en ekonomik ve iklimi en elverişli demir yolu koridoru olarak değerlendirilen İpek Demiryolu projesinin hayata geçmesinin, bu hatta taşımacılık faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi kapsamında büyük titizlikle ele alınan uluslararası projelerin başında geldiğine işaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu (Fotoğraf:AA)





Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın 30 Ekim 2017'de hizmete alınmasıyla bu hedefe ulaşmak için çok büyük bir adım attıklarına değinen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı ise özellikle Çerkezköy-Kapıkule kesiminde yeni bir güzergahta inşa edilerek, hem saatte 200 kilometre hız kapasitesi sağlayarak hem de hattın yük taşıma kapasitesini artırarak, ülkemizin yüksek standartlı bir demir yolu hattıyla Avrupa Birliği'ne bağlanmasını sağlayacak bir proje. Ayrıca bu hattımız Uzak Asya'dan gelen trenlerin Avrupa'ya geçişindeki ilk noktayı oluşturmasıyla İpek Demiryolu projesinin en önemli halkasını oluşturuyor."



Uraloğlu, Halkalı - Ispartakule - Çerkezköy - Kapıkule Hızlı Tren Hattı olarak bilinen projenin toplam uzunluğunun yaklaşık 229 kilometre olduğunu söyledi.



4 SAATTEN 1 SAAT 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bu projenin 3 etaptan oluştuğuna dikkati çeken Uraloğlu, "153 kilometrelik Kapıkule-Çerkezköy etabı, 67 kilometrelik Çerkezköy-Ispartakule etabı ve 8,4 kilometrelik Ispartakule- Halkalı etabı olmak üzere 3 etaptan oluşuyor. Tüm etapların tamamlanmasıyla, mevcut hat kapasitesini 4 kat artırmayı hedefliyor, yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1 saat 30 dakikaya, yük taşıma süresinin ise 8 saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşmesini planlıyoruz." diye konuştu.