Kadına karşı şiddetle mücadelede yeni adım! Komisyon kuruldu

KADINLARA YÖNELİK MOBBİNG DE ARAŞTIRILACAK Komisyon, son dönemde artan şiddet olayları ve toplumsal etkileri, kadına şiddetin önlenmesine yönelik alınması gereken acil tedbirleri, iş hayatında kadınlara yönelik mobbingin önlenmesi, kadın haklarının güçlü şekilde korunması gibi konularda çalışmalar yapacak.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, komisyonun kurulmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, art arda yaşanan çocuklara, kadınlara yönelik şiddet ve cinayet olaylarının herkesi derinden sarstığını belirterek, "Caniler tarafından katledilen çocukların, kadınların yasını hep birlikte tutarken bu tür olayların son bulması adına TBMM mensupları olarak canla başla çalışıyoruz. Kurulacak komisyon 'Neyi daha iyi yapabiliriz?' sorusuna önemli cevaplar ortaya koyacak" diye konuştu.