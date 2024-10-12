CHP’li İBB’den 452 milyonluk yağma! Ekrem İmamoğlu’nun 2023 karnesi denetim raporuna yansıdı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaynağı açıklanamayan kayıt dışı para skandalı tartışmaları devam ederken, İBB denetim raporu, kamu kaynaklarının ihaleler yoluyla dışarıya nasıl aktarıldığını bir kez daha ortaya koydu.

2023 yılı denetim komisyonu raporuna göre, işlerin ihalesi, önce belirli firmalara özel düzenlenen katılım şartları ile diğer firmaların katılımı engellenerek adrese teslim firmalara yüksek fiyattan verildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (Fotoğraf: AA)

İhaleleri alan firmalar işleri kendileri yapmak yerine çok daha düşük bedeller ile alt yüklenicilere yaptırdı.

MİLYONLARCA KAR ELDE ETTİLER

Bu yöntem ile ihaleleri alan firmalara ödenen bedeller ile işleri yapan firmalara ödenen gerçek yapım bedelleri arasında yüksek fiyat farkları oluştu. İhaleleri kazanan firmalar ile işlerin yapımına hiçbir katkıları olmadığı halde milyonlarca lira haksız kazanç elde etti.