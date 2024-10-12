CHP’li İBB’den 452 milyonluk yağma! Ekrem İmamoğlu’nun 2023 karnesi denetim raporuna yansıdı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaynağı açıklanamayan kayıt dışı para skandalı tartışmaları devam ederken, İBB denetim raporu, kamu kaynaklarının ihaleler yoluyla dışarıya nasıl aktarıldığını bir kez daha ortaya koydu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaynağı açıklanamayan kayıt dışı para skandalı tartışmaları devam ederken, İBB denetim raporu, kamu kaynaklarının ihaleler yoluyla dışarıya nasıl aktarıldığını bir kez daha ortaya koydu.
KAYNAK AKTARIMI RAPORDA
İhaleler yoluyla kaynak aktarımı yapıldığı denetim raporuna yansıdı.
2023 yılı denetim komisyonu raporuna göre, işlerin ihalesi, önce belirli firmalara özel düzenlenen katılım şartları ile diğer firmaların katılımı engellenerek adrese teslim firmalara yüksek fiyattan verildi.
İhaleleri alan firmalar işleri kendileri yapmak yerine çok daha düşük bedeller ile alt yüklenicilere yaptırdı.
MİLYONLARCA KAR ELDE ETTİLER
Bu yöntem ile ihaleleri alan firmalara ödenen bedeller ile işleri yapan firmalara ödenen gerçek yapım bedelleri arasında yüksek fiyat farkları oluştu. İhaleleri kazanan firmalar ile işlerin yapımına hiçbir katkıları olmadığı halde milyonlarca lira haksız kazanç elde etti.
452 MİLYONU AŞKIN ZARAR
2023 yılı denetim komisyonu raporunda örnekleri verilen 26 ihalede, İşi alan ile işi yapan firmalar arasındaki fiyat farkları sebebiyle tespit edilen zararın 452 milyon 522 bin 785 TL olduğu ortaya çıktı. Aynı tespit Sayıştay raporunda da yer aldı.
İşlerin ihaleleri, işi bizzat yapan firmalara doğrudan verilmiş olsaydı bu kaynaklar İBB kasasında kalacaktı.