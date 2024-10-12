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'Diyarbakır anneleri memleketlerine gönderildi' iddiası! DMM'den yalanlama geldi! Acılı aileler sert tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, (DMM) terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren ailelerin memleketlerine gönderildiğine ilişkin iddiaları yalanladı. Öte yandan nöbet tutan aileler asılsız iddialara sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 21:41 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 22:01
’Diyarbakır anneleri memleketlerine gönderildi’ iddiası! DMM’den yalanlama geldi! Acılı aileler sert tepki gösterdi

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Diyarbakır Anneleri'ne şehir dışından katılan anneler memleketlerine gönderildi" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Diyarbakır Anneleri'ne şehir dışından katılan anneler memleketlerine gönderildi" iddiası doğru değildir.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin 2019 yılında başlattığı oturma eylemi devam etmektedir.

Devletimiz, tüm kademeleriyle Türkiye'nin birçok ilinden eyleme katılan ailelere desteğini sürdürmekte ve ailelerin çocuklarına kavuşması için titiz bir çalışma yürütmektedir.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ʺDiyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiğiʺ iddiasının doğru olmadığını bildirdiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ʺDiyarbakır annelerine şehir dışından katılan annelerin memleketlerine gönderildiğiʺ iddiasının doğru olmadığını bildirdi

DİYARBAKIR ANNELERİ SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Diyarbakır'da 3 Eylül 2019 tarihinden bu yana HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdüren aileler, "aileler dağıtıldı" haberlerine tepki gösterdi.

Diyarbakır anneleri ʺaileler dağıtıldıʺ haberlerine tepki gösterdi (İHA) Diyarbakır anneleri ʺaileler dağıtıldıʺ haberlerine tepki gösterdi (İHA)

"BU ÇADIR KALKSA BİLE ŞU MERDİVENLERDE OTURACAĞIM"

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 6 yıldır aralıksız devam ediyor. Oturma eyleminde olan anneler, "ailelerin dağıtıldı" haberlerine tepki göstererek, nöbete devam edeceklerini vurguladı. Kızı Fadime için oturma eylemine devam eden Hatice Levent (62), "Kütahya'dan 20 saatlik yoldan geliyorum. Evlat derdine 6 senedir buradayım. 10 senedir evladımın peşindeyim. Evladımı almadan peşini bırakmayacağım. Bu çadır kalksa bile şu merdivenlerde oturacağım. Ortaya da dikilsek biz yine buradayız. Kimse buraları kaldıramaz. Biz zaten bitmişiz, kefenimizi cebimize koyduk da geldik" dedi.

’Diyarbakır anneleri memleketlerine gönderildi’ iddiası! DMM’den yalanlama geldi! Acılı aileler sert tepki gösterdi

Diyarbakır anneleri ʺaileler dağıtıldıʺ haberlerine tepki gösterdi (İHA) Diyarbakır anneleri ʺaileler dağıtıldıʺ haberlerine tepki gösterdi (İHA)

"EVLATLARIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Süheyla Demir (49) ise, "Ağrı'dan kızım Hayal Demir (29) için buradayım. Kızım lise 3 sınıfta okuyordu. Kızımı kandırdılar, götürdüler. 10 senedir kızımın yolunu gözlüyorum, ciğerimiz yanıyor. Bazı basın mensupları bizim hakkımızda yalan yanlış haber yapıyorlar. Çadır bitmiş, çadır kalkacakmış gibi bir şey yazılmış. Yok öyle bir şey. Bu çadırı biz ölünce ancak kaldırırlar. Çadır kalksa bile HDP binası önünde oturacağız. Evlatlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz bu yola canımızı, başımızı koyduk" diye konuştu.

Diyarbakır anneleri ʺaileler dağıtıldıʺ haberlerine tepki gösterdi (İHA) Diyarbakır anneleri ʺaileler dağıtıldıʺ haberlerine tepki gösterdi (İHA)

"EYLEMİMİZ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK"

Mevlide Üçdağ (45) da, "Ramazan Üçdağ'ın (26) annesiyim. Medya mensupları çadır kapanmış diye yalan haber yapıyorlar. Hiçbir zaman çadır kapanmadı. Kapansa bile biz oradaki merdivenlerde oturacağız. Hiçbir zaman kalkmayacağız. Bizim arkamızda Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız olduğu sürece, devletimiz, hepsi arkamızda olduğu sürece kalkmayacağız. Evlatlarımızı almadan da gitmeyeceğiz. Eylemimiz sonuna kadar devam edecek, 6 yıldır devam ediyor. Kanımın son damlasına kadar buradan evladımı almadan ayrılmayacağım" şeklinde konuştu.

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