’Diyarbakır anneleri memleketlerine gönderildi’ iddiası! DMM’den yalanlama geldi! Acılı aileler sert tepki gösterdi

Diyarbakır anneleri ʺaileler dağıtıldıʺ haberlerine tepki gösterdi (İHA)

"EVLATLARIMIZDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Süheyla Demir (49) ise, "Ağrı'dan kızım Hayal Demir (29) için buradayım. Kızım lise 3 sınıfta okuyordu. Kızımı kandırdılar, götürdüler. 10 senedir kızımın yolunu gözlüyorum, ciğerimiz yanıyor. Bazı basın mensupları bizim hakkımızda yalan yanlış haber yapıyorlar. Çadır bitmiş, çadır kalkacakmış gibi bir şey yazılmış. Yok öyle bir şey. Bu çadırı biz ölünce ancak kaldırırlar. Çadır kalksa bile HDP binası önünde oturacağız. Evlatlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Biz bu yola canımızı, başımızı koyduk" diye konuştu.