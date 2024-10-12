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Ankara Barosu'nun kongresinde terör propagandası kavga çıkardı! Tekme ve yumruklar konuştu!

Ankara Barosu 68. Olağan Genel Kurulu’nda PKK lehine slogan atan sözde 'Çağdaş Avukatlar' Grubu ile terör örgütü propagandasına tepki gösteren avukatlar arasında kavga çıktı. Olayda sandalyeler havada uçuşurken o anlar kameralara yansıdı.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 21:33 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 21:33
Ankara Barosu’nun kongresinde terör propagandası kavga çıkardı! Tekme ve yumruklar konuştu!

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Bugün Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurul toplantısında, terör örgütü sempatizanı bazı kadın avukatlar sahneye çıkarak bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar attı.

Bebek katili Öcalan'ın sloganlarını kullanan avukatların terör propagandası, salonda gerginliğe yol açtı.

Terör propagandasına tepki gösteren başka bir grup ise "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganlarıyla karşılık verdi.

Ortamın gerilmesiyle iki grup arasında arbede çıktı. Bu esnada tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu.

Kavga anları kameralara yansıdı.

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