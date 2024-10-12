Bugün Ankara Barosu'nun 68. Genel Kurul toplantısında, terör örgütü sempatizanı bazı kadın avukatlar sahneye çıkarak bölücü terör örgütü PKK lehine sloganlar attı.

Bebek katili Öcalan'ın sloganlarını kullanan avukatların terör propagandası, salonda gerginliğe yol açtı.

Terör propagandasına tepki gösteren başka bir grup ise "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganlarıyla karşılık verdi.

Ortamın gerilmesiyle iki grup arasında arbede çıktı. Bu esnada tekmeler, yumruklar ve sandalyeler havada uçuştu.

Kavga anları kameralara yansıdı.