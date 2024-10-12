PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

ABD'nin Suriye kararına Türkiye'den sert tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır

ABD'nin Suriye'de acil durum halini uzatma kararına Türkiye çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de ulusal acil durum halini 1 yıl daha uzatmasının sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını bildirdi. Keçeli, "Bu tür ön yargılı tasarrufların tekrarı yerine, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 16:40 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 20:01
ABD’nin Suriye kararına Türkiye’den sert tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'nin Suriye'de acil durum halini uzatma kararına Türkiye çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de ulusal acil durum halini 1 yıl daha uzatmasının sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli (AA)Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli (AA)

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de ulusal acil durum haline ilişkin 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 yıl daha uzatması hakkında yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin Suriye kararına Türkiy'den sert tepki (AA)ABD'nin Suriye kararına Türkiy'den sert tepki (AA)

Keçeli, "ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019 tarihinde yayınladığı 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 seneliğine uzatması, sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür ön yargılı tasarrufların tekrarı yerine, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır" denildi.

ABD’nin Suriye kararına Türkiye’den sert tepki: Sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır

ABD askerleri ve PKK'lı teröristler Suriye'de birlikte eğitim yapıyor! (Takvim.com.tr)ABD askerleri ve PKK'lı teröristler Suriye'de birlikte eğitim yapıyor! (Takvim.com.tr)

"TÜRKİYE'Yİ TEHDİT OLARAK GÖRÜYORLAR"

14 Ekim 2019 tarih döneminde çıkarılan Olağanüstü Hal kararnamesini daha önce de 2021 yılında ABD Başkanı Joe Biden'ın tarafından uzatılmıştı.

Biden'ın imzasını taşıyan uzatmaya ilişkin kararnamede hem Türkiye'nin operasyonalarından duyulan rahatsızlık dillendirilmiş hem de terör örgütü DEAŞ bahane edilerek, "Suriye'deki durum, özellikle de Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki askeri operasyonları, Suriye ve Irak'ta DEAŞ'la mücadeleyi baltalıyor, sivilleri tehlikeye atıyor, bölgede barış, güvenlik ve istikrarı tehdit etmeyi sürdürüyor" ifadelerine yer verilmişti.

ABD geçtiğimiz aylarda Haseke'de PKK'ya Avenger Hava Savunma sistemleri gönderdi (Takvim com.tr)ABD geçtiğimiz aylarda Haseke'de PKK'ya Avenger Hava Savunma sistemleri gönderdi (Takvim com.tr)
13894 SAYILI BAŞKANLIK KARARNAMESİ NEDİR?

Çıkarılan kararname ile ABD sözde DEAŞ ile mücadele adı altında Suriye'deki varlığını sürdürmeyi hedefliyor.

ABDli Albay Douglas McGregordan alçaklık itirafı: Türkiyeye saldırması için Suriyede PKKyı hazırlıyoruz!ABDli Albay Douglas McGregordan alçaklık itirafı: Türkiyeye saldırması için Suriyede PKKyı hazırlıyoruz!

ABD'Lİ ALBAY'DAN ALÇAKLIK İTİRAF: TÜRKİYE'YE SALDIRMASI İÇİN SURİYE'DE PKK'YI HAZIRLIYORUZ!

Hatırlancağı üzere geçtiğimiz aylarda ABD'li Emekli Albay Douglas McGregor verdiği bir röportajda savaşın kapıda olduğunu ve Başkan Erdoğan'ın Türkiye'yi savaştan uzak tutmaya çalıştığını belirterek, "Türkiye'ye saldırmasi için Suriye'de PKK'yı hazırlıyoruz." itirafında bulunmuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA