9 yıl ’tayinim çıkmadı’ diye oyaladı! Mahkeme boşanma nedeni saydı

Ankara'da farklı kamu kurumlarında memur olarak çalışan H.S. ve kız arkadaşı H.S, 17 Ağustos 2013'te evlendi. H.S'nin 2024'te Samsun'a tayini çıkınca karısından da tayin talebinde bulunmasını istedi ancak H.S, kocasına çalıştığı kurum tarafından tayin talebinin kabul edilmediğini belirtti. Bir süre Samsun'da görev yapan H.S'nin tayini bu kez de Diyarbakır'a çıktı. 9 yıllık bu süreçte de H.S. kocasına tayin talebinde bulunduğunu ancak kurumu tarafından bu talebinin karşılanmadığını söyledi. H.S. karısının çalıştığı kurumdan hiç tayin talebinde bulunmadığını tespit etti. Bunun üzerine koca H.S, "evlilik birliğinin temelden sarsılmasını" gerekçe göstererek, Diyarbakır 2. Aile Mahkemesine dava açtı. Mahkeme kocayı haklı buldu.

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