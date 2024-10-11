DEM’li belediyeden ’Van Gölü’ne kaçak deşarj! Bakanlık milyonluk ceza kesti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partili Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin Van Gölü'ne kaçak deşarj yaptığını tespit etti. Yapılan ihlal nedeniyle belediyeye 1 milyon 161 bin 568 TL idari para cezası verildi.

DEM Parti Van Gölü'ne kaçak deşarj yaptı (Fotoğraf: Takvim.com.tr.)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Van İl Müdürlüğü ekipleri, Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'nin deşarj noktasında denetim gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde, Van Gölü'ne kaçak deşarj yapıldığı belirlendi. Tespit edilen ihlaller kaydedilirken, Çevre Kanunu'na göre Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 161 bin 568 TL idari ceza kesildi.

DEM Partili belediyeye 1 milyon 161 bin 568 TL ceza kesildi (Fotoğraf: Takvim. com.tr)

BAKANLIKTAN CEZA AÇIKLAMASI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanlığımız İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Merkez Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait deşarj noktasında gerçekleştirilen denetim sonucunda Van Gölü'ne kaçak deşarj yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili Çevre Kanunu'na istinaden Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne 1 milyon 161 bin 568 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.