Semih Çelik’in sır telefonu... Emniyet peşine düştü: Satanist ayin mi?

Surlardan atlayarak intihar eden Çelik, geride pek çok soru işareti bıraktı.

SEMİH ÇELİK'İ YÖNLENDİRENLER Mİ VAR? Soruşturmayı yürüten ekipler, Çelik'in cep telefonuyla yaptığı son görüşmeleri incelemeye almayı planlıyor. Özellikle katili cinayete teşvik eden başka bir kişi ya da grup olup olmadığı üzerinde duruluyor. Bu şüphe, cinayetlerin arkasında organize bir planın mı olduğu sorusunu da akıllara getiriyor.

Ekipler surların büyük dehlizleri ve çevresindeki her noktada arama gerçekleştiriyor. Telefonun bulunması, soruşturmada kritik bir dönüm noktası olabilir.

SIR TELEFON Emniyet, Semih Çelik 'in cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu telefonun, son olarak İkbal Uzuner'in öldürüldüğü Edirnekapı surlarında sinyal verdiği belirlendi.

Olayın gizemi sürerken soruşturmada yeni bulgular gün yüzüne çıkıyor. Cinayetler, bir kayıp cep telefonu etrafında daha da karmaşık hal aldı...

SATANİST AYİN Mİ?

Telefonun bulunmasıyla sır perdesi dağılacak. Eğer böyle bir bulguya ulaşılırsa, soruşturmanın bambaşka bir boyuta taşınması kaçınılmaz. Tam da bu noktada Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "Satanist ayin" meselesi önem kazanıyor.

EVİNDEN ÇIKAN OBJELER SATANİZM İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ

Öyle ki Çelik'in işlediği cinayetler sonrası evinde bulunan satanist objeler ve aile fertlerinin ifadeleri, satanist bir grubun bu korkunç olayların ardında olma ihtimalini güçlendirdi.

Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)

Babası, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtirken annesi, oğlunun bir süredir "intihar eğiliminde" olduğunu söyledi.

Semih Çelik'in masasındaki çizim İkbal Uzuner'i katletme şekline benzetildi (Takvim.com.tr)

