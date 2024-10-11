Semih Çelik’in sır telefonu... Emniyet peşine düştü: Satanist ayin mi?

ESKİ SATANİSTİN İTİRAFLARI
Eski bir satanist olan ve yıllarca bu grupların içinde yer aldığını belirten 24 yaşındaki M.Y. Takvim.com.tr Yazarı İsa Tatlıcan'a çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)
"SEMİH ÇELİK TANINAN BİR İSİMDİ"
15 yaşında sosyal medyada izlediği videolardan etkilenerek ateizme kaydığını sonra da bir arayış içerisine girdiğini söyleyen M.Y, "14-15 yaşındaydım. Sosyal medya üzerinden satanistlerin paylaşımlarını takip etmeye başladım. Sonra arkadaşlar edindim. 5 yıl boyunca aktif görev aldım. Bulunduğumuz ildeki 3 başkandan biri oldum. Beşinci yılın sonunda yavaş yavaş satanistlerden ayrılmaya karar verdim. Ama bu süreci uzatarak Türkiye'deki satanist gruplar hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldum. Hala bazıları benim içlerinde olduğumu düşünüyorlar." dedi.
Semih Çelik
"HİÇBİR SATANİST EMİR ALMADAN CİNAYET İŞLEMEZ"
M.Y. Semih Çelik'in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi. Bu cinayetin planlanmış olduğunu vurgulayan M.Y. "Hiçbir satanist bir eylemi tek başına gerçekleştirmez, kimseden emir almadan bir cinayet işleyemez" ifadelerini kullandı.
Satanistlerin büyük kısmının öldükten sonra cehennemde şeytanın yardımcısı olacaklarına inandığını söyleyen M.Y "Hatta kendilerine zebani görevi verileceğine inanıyorlar." dedi.
Semih Çelik'in odasında bulunan bir tablo (Takvim.com.tr)
Çelik'in intiharı da satanistlerin "Ölümü, şeytana hizmet etmenin bir onuru" olarak görmesiyle açıklanıyor.
SATANİST GRUPLARIN GENÇLERİ TUZAĞA ÇEKME YÖNTEMLERİ
M.Y., özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin satanist grupların hedefi haline geldiğini belirterek, bu grupların sosyal medya ve uygulamalar üzerinden örgütlendiğini söyledi. Discord gibi platformlarda gizli sohbet odaları açan bu gruplar, gençleri etkileyerek onları ayinlerine dahil ediyor. Çelik'in cinayetleri, M.Y.'nin söz ettiği yöntemlere birebir uyuyor: genç yaş, sosyal medya etkisi ve yalnızlaşmış bir birey profili.
YENİ CİNAYETLER OLABİLİR Mİ?
M.Y., bu tür olayların buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu ve Türkiye'de birçok gizli satanist ayinin hala sürdüğünü belirtti. Harabe binalar, depolar ve bazı atıl durumdaki kiliselerin satanistlerin düzenli buluşma noktaları olduğuna dikkat çekti.
Emniyet güçlerinin daha fazla genç hayatının karartılmadan bu grupları çökertmesi gerektiğini vurgulayan M.Y., ailelerin de çocuklarını yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.
Gençlerin müzik tercihleri, kıyafet seçimleri ve arkadaş çevreleri gibi küçük ipuçlarının, satanizme kayma eğiliminde olduklarını gösterebileceğini söyledi.