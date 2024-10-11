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Semih Çelik'in sır telefonu... Emniyet peşine düştü: Satanist ayin mi?

Türkiye'nin gündemine oturan korkunç cinayetleri işleyen ve ardından intihar eden Semih Çelik’in cep telefonunun kayıp olduğu belirlendi. Telefonun en son Edirnekapı surlarında sinyal verdiği tespit edildi. Surlardaki geniş çaplı aramalar devam ederken, telefonun bulunmasının soruşturmanın seyrini değiştirebileceği düşünülüyor. Özellikle katili cinayete teşvik eden başka bir kişi ya da grup olup olmadığı üzerinde duruluyor. Tam da bu noktada Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "Satanist ayin" meselesi önem kazanıyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 16:59 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 17:17
Semih Çelik’in sır telefonu... Emniyet peşine düştü: Satanist ayin mi?

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Geçtiğimiz hafta İstanbul Fatih'te, Türkiye'yi sarsan korkunç bir çifte cinayet yaşandı.

19 yaşındaki Semih Çelik, önce Eyüp'te kendi evinde Ayşenur Halil'i, ardından Edirnekapı'daki surlarda İkbal Uzuner'i parçalara ayırarak katletti.

Surlardan atlayarak intihar eden Çelik, geride pek çok soru işareti bıraktı.

İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Olayın gizemi sürerken soruşturmada yeni bulgular gün yüzüne çıkıyor. Cinayetler, bir kayıp cep telefonu etrafında daha da karmaşık hal aldı...

SIR TELEFON
Emniyet, Semih Çelik'in cep telefonunun kayıp olduğunu tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu telefonun, son olarak İkbal Uzuner'in öldürüldüğü Edirnekapı surlarında sinyal verdiği belirlendi.

Satanist kasap Semih Çelik (Takvim.com.tr / Arşiv)Satanist kasap Semih Çelik (Takvim.com.tr / Arşiv)

Ekipler surların büyük dehlizleri ve çevresindeki her noktada arama gerçekleştiriyor. Telefonun bulunması, soruşturmada kritik bir dönüm noktası olabilir.

SEMİH ÇELİK'İ YÖNLENDİRENLER Mİ VAR?
Soruşturmayı yürüten ekipler, Çelik'in cep telefonuyla yaptığı son görüşmeleri incelemeye almayı planlıyor. Özellikle katili cinayete teşvik eden başka bir kişi ya da grup olup olmadığı üzerinde duruluyor. Bu şüphe, cinayetlerin arkasında organize bir planın mı olduğu sorusunu da akıllara getiriyor.

SATANİST AYİN Mİ?
Telefonun bulunmasıyla sır perdesi dağılacak. Eğer böyle bir bulguya ulaşılırsa, soruşturmanın bambaşka bir boyuta taşınması kaçınılmaz. Tam da bu noktada Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "Satanist ayin" meselesi önem kazanıyor.

Surdaki vahşet ve siyahın şeytani tonu! Birçok kişinin atladığı kara detay ve satanistlerin Semih Çelik itirafı... Tanınan bir isimdiSurdaki vahşet ve siyahın şeytani tonu! Birçok kişinin atladığı kara detay ve satanistlerin Semih Çelik itirafı... Tanınan bir isimdi

EVİNDEN ÇIKAN OBJELER SATANİZM İDDİALARI GÜÇLENDİRDİ
Öyle ki Çelik'in işlediği cinayetler sonrası evinde bulunan satanist objeler ve aile fertlerinin ifadeleri, satanist bir grubun bu korkunç olayların ardında olma ihtimalini güçlendirdi.

Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)

Babası, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu belirtirken annesi, oğlunun bir süredir "intihar eğiliminde" olduğunu söyledi.

Semih Çelik'in masasındaki çizim İkbal Uzuner'i katletme şekline benzetildi (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in masasındaki çizim İkbal Uzuner'i katletme şekline benzetildi (Takvim.com.tr)

ESKİ SATANİSTİN İTİRAFLARI
Eski bir satanist olan ve yıllarca bu grupların içinde yer aldığını belirten 24 yaşındaki M.Y. Takvim.com.tr Yazarı İsa Tatlıcan'a çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasındaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti (Takvim.com.tr)

"SEMİH ÇELİK TANINAN BİR İSİMDİ"
15 yaşında sosyal medyada izlediği videolardan etkilenerek ateizme kaydığını sonra da bir arayış içerisine girdiğini söyleyen M.Y, "14-15 yaşındaydım. Sosyal medya üzerinden satanistlerin paylaşımlarını takip etmeye başladım. Sonra arkadaşlar edindim. 5 yıl boyunca aktif görev aldım. Bulunduğumuz ildeki 3 başkandan biri oldum. Beşinci yılın sonunda yavaş yavaş satanistlerden ayrılmaya karar verdim. Ama bu süreci uzatarak Türkiye'deki satanist gruplar hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldum. Hala bazıları benim içlerinde olduğumu düşünüyorlar." dedi.

Semih ÇelikSemih Çelik

"HİÇBİR SATANİST EMİR ALMADAN CİNAYET İŞLEMEZ"
M.Y. Semih Çelik'in satanistler arasında tanınan biri olduğunu söyledi. Bu cinayetin planlanmış olduğunu vurgulayan M.Y. "Hiçbir satanist bir eylemi tek başına gerçekleştirmez, kimseden emir almadan bir cinayet işleyemez" ifadelerini kullandı.

Satanistlerin büyük kısmının öldükten sonra cehennemde şeytanın yardımcısı olacaklarına inandığını söyleyen M.Y "Hatta kendilerine zebani görevi verileceğine inanıyorlar." dedi.

Semih Çelik'in odasında bulunan bir tablo (Takvim.com.tr)Semih Çelik'in odasında bulunan bir tablo (Takvim.com.tr)

Çelik'in intiharı da satanistlerin "Ölümü, şeytana hizmet etmenin bir onuru" olarak görmesiyle açıklanıyor.

SATANİST GRUPLARIN GENÇLERİ TUZAĞA ÇEKME YÖNTEMLERİ
M.Y., özellikle ergenlik dönemindeki gençlerin satanist grupların hedefi haline geldiğini belirterek, bu grupların sosyal medya ve uygulamalar üzerinden örgütlendiğini söyledi. Discord gibi platformlarda gizli sohbet odaları açan bu gruplar, gençleri etkileyerek onları ayinlerine dahil ediyor. Çelik'in cinayetleri, M.Y.'nin söz ettiği yöntemlere birebir uyuyor: genç yaş, sosyal medya etkisi ve yalnızlaşmış bir birey profili.

YENİ CİNAYETLER OLABİLİR Mİ?
M.Y., bu tür olayların buz dağının yalnızca görünen yüzü olduğunu ve Türkiye'de birçok gizli satanist ayinin hala sürdüğünü belirtti. Harabe binalar, depolar ve bazı atıl durumdaki kiliselerin satanistlerin düzenli buluşma noktaları olduğuna dikkat çekti.

Emniyet güçlerinin daha fazla genç hayatının karartılmadan bu grupları çökertmesi gerektiğini vurgulayan M.Y., ailelerin de çocuklarını yakından takip etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Gençlerin müzik tercihleri, kıyafet seçimleri ve arkadaş çevreleri gibi küçük ipuçlarının, satanizme kayma eğiliminde olduklarını gösterebileceğini söyledi.

Bir satanistin itirafları

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