İki ilde zehir tacirlerine nokta operasyon: Çok sayıda tutuklama var

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takipler sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

10 zehir taciri tutuklandı (Fotoğraf: İHA)

UYUŞTURUCU MADDELER VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda, 19 parça halinde yaklaşık 74 bin 79 kullanımlık sentetik uyuşturucu, 1263 sentetik ecza, 3 uyuşturucu hap, 37,16 gram esrar, 3 tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 134 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

10 ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Sivas ve Antalya'da düzenlenen operasyonda, hakkında yakalama kararı çıkarılan 18 şüpheli gözaltına alındı. Sivas Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklandı.