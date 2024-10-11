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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 53 ilde Narkoçelik-43 operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuya yönelik bu hafta düzenlenen "Narkoçelik-43" operasyonlarında 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ile 752 bin 261 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 335 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Giriş Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:12 Güncelleme Tarihi :11 Ekim 2024 , 08:28
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 53 ilde Narkoçelik-43 operasyonu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince; 838 ekip, 2 bin 94 personel, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 53 ilde "Narkoçelik-43" operasyonları düzenlendi.

Ankara, Gaziantep, İstanbul, Adana, Samsun, Diyarbakır, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Bursa, Ordu, Bitlis, Konya, Manisa, Antalya, Balıkesir, Denizli, Malatya, Sakarya, Tekirdağ, Erzurum, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Batman, Osmaniye, Siirt, Uşak, Zonguldak, Artvin, Giresun, Sinop, Çorum, Hatay, Kayseri, Muğla, Van, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kırşehir, Muş, Yozgat, Kütahya, Kocaeli, Trabzon, Aksaray, Çankırı, Düzce, Edirne, Hakkari, Kırıkkale, Kilis ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlar sonucu 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ile 752 bin 261 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca operasyon sonucu 335 şüpheli yakalandı.

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