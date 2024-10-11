Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünyaya bir kez daha ayar verdi: Gazze’deki soykırım tüm insanlığın ortak utancıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Arnavutluk'ta açıklamalarda bulundu:

Arnavutluk'la ilişkilerimiz bir asrın ötesine uzanıyor. Ticaret hacmimizi ilk aşamada 2 milyar dolara çıkaracağız.

Karşılıklı yatırımlar yapacağız. Yenilikçi sektörlerle de çeşitlendirmeye gideceğiz.

İsrail üzerinde baskı için uluslararası toplum olarak elimizden gelen gayreti göstermeliyiz.

Filistin'de kalıcı ateşkes sağlanmalı... İnsani yardımlar zamanında ulaştırılmalı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Türkiye olağanüstü bir gelişim gösterdi" dedi.

Erdoğan, Tiran'daki 8 bin kişilik Namazgah Camii'nin açılışını yaptı.